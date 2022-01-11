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Ожидаемая продолжительность жизни китайцев в 2025 году составит 78,3 года
Ожидаемая продолжительность жизни китайцев в 2025 году составит 78,3 года - РИА Новости, 11.01.2022
Ожидаемая продолжительность жизни китайцев в 2025 году составит 78,3 года
Ожидается, что средняя продолжительность жизни в Китае достигнет 78,3 года в 2025 году по сравнению с 77,3 года в 2019 году, говорится в Плане общественных... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:03
2022-01-11T11:03
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидается, что средняя продолжительность жизни в Китае достигнет 78,3 года в 2025 году по сравнению с 77,3 года в 2019 году, говорится в Плане общественных услуг на период 2021-2025 гг, обнародованном в понедельник Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР совместно с 20 государственными учреждениями.Согласно документу, в 2025 году общее количество коек в домах для престарелых достигнет 10 миллиона. Все новопостроенные жилые районы будут оборудованы вспомогательными устройствами для обслуживания пожилых. Охват базовым страхованием по старости составит 95%.При этом площадь спортивных сооружений на душу населения в 2025 году достигнет 2,6 квадратных метров, говорится в плане.Средняя продолжительность жизни китайцев выросла с 67,8 года в 1981 году до 77,3 года в 2019 году, говорится в Белой книге, опубликованной в августе 2021 года Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
https://ria.ru/20211228/prava-1765780089.html
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