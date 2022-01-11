https://ria.ru/20220111/khakery-1767398103.html

Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России

Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России - РИА Новости, 11.01.2022

Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России

Американские спецслужбы выпустили свод рекомендаций по противодействию подозреваемым российским хакерам, призвав структуры кибербезопасности сохранять... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:12

2022-01-11T19:12

2022-01-11T19:12

в мире

технологии

сша

фбр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Американские спецслужбы выпустили свод рекомендаций по противодействию подозреваемым российским хакерам, призвав структуры кибербезопасности сохранять бдительность и активно отслеживать угрозы.В техническом докладе ФБР, Агентства национальной безопасности и CISA (Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности) перечислены приемы хакеров, якобы спонсируемых Россией, наиболее резонансные атаки и предлагаются способы снижения уязвимостей."CISA, ФБР и АНБ призывают сообщество кибербезопасности, особенно тех, кто отвечает за защиту сетей критических инфраструктур, поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами", - сказано в публикации.Российские власти отрицают причастность к хакерским атакам на американские государственные структуры и частные компании. С прошлого года обе страны ведут консультации на тему кибербезопасности.

https://ria.ru/20211225/internet-1765313986.html

https://ria.ru/20211216/khakery-1764024104.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, фбр, россия