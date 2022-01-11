https://ria.ru/20220111/khakery-1767398103.html
Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России
Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России - РИА Новости, 11.01.2022
Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России
Американские спецслужбы выпустили свод рекомендаций по противодействию подозреваемым российским хакерам, призвав структуры кибербезопасности сохранять... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:12
2022-01-11T19:12
2022-01-11T19:12
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Американские спецслужбы выпустили свод рекомендаций по противодействию подозреваемым российским хакерам, призвав структуры кибербезопасности сохранять бдительность и активно отслеживать угрозы.В техническом докладе ФБР, Агентства национальной безопасности и CISA (Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности) перечислены приемы хакеров, якобы спонсируемых Россией, наиболее резонансные атаки и предлагаются способы снижения уязвимостей."CISA, ФБР и АНБ призывают сообщество кибербезопасности, особенно тех, кто отвечает за защиту сетей критических инфраструктур, поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами", - сказано в публикации.Российские власти отрицают причастность к хакерским атакам на американские государственные структуры и частные компании. С прошлого года обе страны ведут консультации на тему кибербезопасности.
https://ria.ru/20211225/internet-1765313986.html
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в мире, технологии, сша, фбр, россия
Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России
Спецслужбы США издали рекомендации по противодействию хакерам, якобы связанным с Россией