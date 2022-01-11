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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767373755.html
Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением
Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:17
2022-01-11T18:12
казахстан
россия
беспорядки в казахстане
в мире
михаил мишустин
алихан смаилов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщает пресс-служба российского кабмина.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов."Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту", - говорится в сообщении.Мишустин и Смаилов подчеркнули важность укрепления конструктивного сотрудничества, активизации интеграционного взаимодействия, сообщает пресс-служба российского кабмина. В поздравительном послании, в частности, отмечается готовность совместными усилиями укреплять торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, создавать благоприятные условия для продвижения крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспортной инфраструктуре и других областях."Особое внимание было уделено активизации интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220111/smailov-1767282643.html
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казахстан, россия, в мире, михаил мишустин, алихан смаилов
17:17 11.01.2022 (обновлено: 18:12 11.01.2022)
 
Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением

Премьер Мишустин поздравил нового казахстанского коллегу Смаилова с назначением

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
10:55
Биография Алихана Смаилова
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту", - говорится в сообщении.
Мишустин и Смаилов подчеркнули важность укрепления конструктивного сотрудничества, активизации интеграционного взаимодействия, сообщает пресс-служба российского кабмина. В поздравительном послании, в частности, отмечается готовность совместными усилиями укреплять торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, создавать благоприятные условия для продвижения крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспортной инфраструктуре и других областях.
"Особое внимание было уделено активизации интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанРоссияВ миреМихаил МишустинАлихан Смаилов
 
 
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