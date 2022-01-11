https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767373755.html

Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением

Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением - РИА Новости, 11.01.2022

Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:17

2022-01-11T17:17

2022-01-11T18:12

казахстан

россия

беспорядки в казахстане

в мире

михаил мишустин

алихан смаилов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщает пресс-служба российского кабмина.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов."Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту", - говорится в сообщении.Мишустин и Смаилов подчеркнули важность укрепления конструктивного сотрудничества, активизации интеграционного взаимодействия, сообщает пресс-служба российского кабмина. В поздравительном послании, в частности, отмечается готовность совместными усилиями укреплять торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, создавать благоприятные условия для продвижения крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспортной инфраструктуре и других областях."Особое внимание было уделено активизации интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220111/smailov-1767282643.html

https://ria.ru/20220105/alma-aty-1766601548.html

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казахстан, россия, в мире, михаил мишустин, алихан смаилов