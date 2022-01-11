17:17 11.01.2022 (обновлено: 18:12 11.01.2022)
Мишустин поздравил нового премьера Казахстана Смаилова с назначением
Премьер Мишустин поздравил нового казахстанского коллегу Смаилова с назначением
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту", - говорится в сообщении.
Мишустин и Смаилов подчеркнули важность укрепления конструктивного сотрудничества, активизации интеграционного взаимодействия, сообщает пресс-служба российского кабмина. В поздравительном послании, в частности, отмечается готовность совместными усилиями укреплять торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, создавать благоприятные условия для продвижения крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспортной инфраструктуре и других областях.
"Особое внимание было уделено активизации интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.