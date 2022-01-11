Правительство Казахстана обсудит меры по реализации поручений президента
Новое правительство Казахстана обсудит меры по реализации поручений президента
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкИзображение горящей свечи на информационном экране в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Изображение горящей свечи на информационном экране в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Новое правительство Казахстана на первом заседании в среду обсудит меры по реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба кабмина.
"В среду, 12 января, в 8.30 (5.30 мск) состоится заседание правительства. На повестке заседания: меры по реализации поручений президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе выступления в мажилисе (нижней палате - ред.) парламента Республики Казахстан 11 января", - говорится в сообщении.
Во вторник президент Казахстана подписал указ о новом составе правительства республики. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.