https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767190726.html

"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане

"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022

"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане

Несколько тысяч солдат и офицеров, сотни единиц боевой техники, десятки рейсов военно-транспортной авиации — ОДКБ в кратчайшие сроки развернула в Казахстане... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:29

безопасность

шымкент

владимир путин

одкб

ан-124

воздушно-десантные войска россии

касым-жомарт токаев

казатомпром

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Несколько тысяч солдат и офицеров, сотни единиц боевой техники, десятки рейсов военно-транспортной авиации — ОДКБ в кратчайшие сроки развернула в Казахстане коллективные силы. Помогли союзнику в трудную минуту все члены организации: Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. О задачах миротворцев — в материале РИА Новости.Оперативное развертываниеНебо Казахстана практически непрерывно гудело от десятков тяжелых Ил-76МД и Ан-124. Военно-транспортная авиация России впервые в истории перебрасывала многонациональный миротворческий контингент стран ОДКБ на боевое задание.Масштабная операция прошла без сучка и задоринки — подобные действия не раз отрабатывали на совместных учениях. Прибывших военнослужащих распределили по местам временной дислокации."В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах, — сообщил командующий международными силами генерал-полковник Андрей Сердюков. — Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым".Руководство ОДКБ неоднократно подчеркивало, что миротворцы не будут подменять собой силы правопорядка, участвовать в пресечении незаконных акций и арестах нарушителей. Международный контингент возьмет под охрану ключевые объекты инфраструктуры и тем самым позволит местным силовикам действовать, не опасаясь удара с тыла. Подразделения ОДКБ уже заняли позиции и приступили к несению службы.Взять под охрануШтаб миротворческого контингента ОДКБ развернули на базе Военного института Сухопутных войск Казахстана в Алма-Ате. Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) находятся в столице страны Нур-Султане: охраняют городской аэропорт, Генштаб и 22-этажный телецентр "Казмедиа". Элитное соединение российских ВДВ, 45-я отдельная бригада спецназначения (Кубинка), закрепилась на юго-востоке и оцепила воздушную гавань Алма-Аты, штаб Единой системы ПВО России и Казахстана и 602-ю авиабазу в Шымкенте.Подразделения 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска перебросили на восток для защиты Усть-Каменогорска и объектов АО "НАК "Казатомпром". Эта национальная атомная компания — крупнейший в мире производитель природного урана. Кроме того, десантники контролируют генеральное консульство России в Алма-Ате, президентский дворец в Нур-Султане и другие административные здания.Из Белоруссии прибыла рота витебских контрактников 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций. Их зона ответственности — артиллерийский арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген неподалеку от Алма-Аты. Белорусы обеспечивают безопасность приземления и развертывания других миротворцев.Военных из Армении, Киргизии и Таджикистана направили на ключевые топливно-энергетические объекты, крупные транспортные развязки и железнодорожные станции. Это хоть и небольшие, но элитные подразделения. Так, в операции участвуют 150 бойцов 25-й киргизской бригады спецназначения "Скорпион"."Как стая гиен"Кроме того, военнослужащие ОДКБ взяли под охрану здания Центробанка и Комитета национальной безопасности в Нур-Султане, завод по производству вакцин от коронавируса в Отаре, центральный рынок и порт Актау (Шевченко) на юго-западе Алма-Аты.Эффект от миротворцев превзошел все ожидания — казахские силовики, почувствовав поддержку союзников, принялись методично зачищать населенные пункты от мародеров и бандитов."Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках, можно сказать, за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам, — отметил президент России Владимир Путин на видеосаммите ОДКБ. — Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь".В понедельник власти Казахстана сообщили о задержании почти восьми тысяч подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Генеральная прокуратура начала досудебные расследования. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на видеоконференции, подчеркнул, что казахстанские города атаковали экстремисты. По его словам, боевики по ночам нападали на морги, чтобы выкрасть тела погибших подельников, — это давняя практика международных террористических организаций. Судя по обнародованным видеозаписям арестов, у нарушителей изымали экстремистскую литературу и огнестрельное оружие."Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии, — уточнил Токаев. — На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Началось то, что в историю войдет, наверное, как "алма-атинская трагедия".Участники саммита сошлись во мнении, что в Казахстане применяли "майданные" технологии, а боевики обучались в тренировочных лагерях за рубежом. Стороны согласились, что необходимо противодействовать попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ и оперативно реагировать на любые угрозы. Что же касается сроков миротворческой операции, в руководстве организации уверяют: как только правительство справится с кризисом, воинские контингенты отправятся по домам.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767155575.html

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безопасность, шымкент, владимир путин, одкб, ан-124, воздушно-десантные войска россии, касым-жомарт токаев, казатомпром, ил-76мд, андрей сердюков, нур-султан, россия