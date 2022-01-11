Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767190726.html
"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане
"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022
"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане
Несколько тысяч солдат и офицеров, сотни единиц боевой техники, десятки рейсов военно-транспортной авиации — ОДКБ в кратчайшие сроки развернула в Казахстане... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:29
безопасность
шымкент
владимир путин
одкб
ан-124
воздушно-десантные войска россии
касым-жомарт токаев
казатомпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767032196_0:83:1772:1080_1920x0_80_0_0_343f2f31f4f318b09f73792c07dd13f8.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Несколько тысяч солдат и офицеров, сотни единиц боевой техники, десятки рейсов военно-транспортной авиации — ОДКБ в кратчайшие сроки развернула в Казахстане коллективные силы. Помогли союзнику в трудную минуту все члены организации: Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. О задачах миротворцев — в материале РИА Новости.Оперативное развертываниеНебо Казахстана практически непрерывно гудело от десятков тяжелых Ил-76МД и Ан-124. Военно-транспортная авиация России впервые в истории перебрасывала многонациональный миротворческий контингент стран ОДКБ на боевое задание.Масштабная операция прошла без сучка и задоринки — подобные действия не раз отрабатывали на совместных учениях. Прибывших военнослужащих распределили по местам временной дислокации."В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах, — сообщил командующий международными силами генерал-полковник Андрей Сердюков. — Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым".Руководство ОДКБ неоднократно подчеркивало, что миротворцы не будут подменять собой силы правопорядка, участвовать в пресечении незаконных акций и арестах нарушителей. Международный контингент возьмет под охрану ключевые объекты инфраструктуры и тем самым позволит местным силовикам действовать, не опасаясь удара с тыла. Подразделения ОДКБ уже заняли позиции и приступили к несению службы.Взять под охрануШтаб миротворческого контингента ОДКБ развернули на базе Военного института Сухопутных войск Казахстана в Алма-Ате. Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) находятся в столице страны Нур-Султане: охраняют городской аэропорт, Генштаб и 22-этажный телецентр "Казмедиа". Элитное соединение российских ВДВ, 45-я отдельная бригада спецназначения (Кубинка), закрепилась на юго-востоке и оцепила воздушную гавань Алма-Аты, штаб Единой системы ПВО России и Казахстана и 602-ю авиабазу в Шымкенте.Подразделения 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска перебросили на восток для защиты Усть-Каменогорска и объектов АО "НАК "Казатомпром". Эта национальная атомная компания — крупнейший в мире производитель природного урана. Кроме того, десантники контролируют генеральное консульство России в Алма-Ате, президентский дворец в Нур-Султане и другие административные здания.Из Белоруссии прибыла рота витебских контрактников 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций. Их зона ответственности — артиллерийский арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген неподалеку от Алма-Аты. Белорусы обеспечивают безопасность приземления и развертывания других миротворцев.Военных из Армении, Киргизии и Таджикистана направили на ключевые топливно-энергетические объекты, крупные транспортные развязки и железнодорожные станции. Это хоть и небольшие, но элитные подразделения. Так, в операции участвуют 150 бойцов 25-й киргизской бригады спецназначения "Скорпион"."Как стая гиен"Кроме того, военнослужащие ОДКБ взяли под охрану здания Центробанка и Комитета национальной безопасности в Нур-Султане, завод по производству вакцин от коронавируса в Отаре, центральный рынок и порт Актау (Шевченко) на юго-западе Алма-Аты.Эффект от миротворцев превзошел все ожидания — казахские силовики, почувствовав поддержку союзников, принялись методично зачищать населенные пункты от мародеров и бандитов."Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках, можно сказать, за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам, — отметил президент России Владимир Путин на видеосаммите ОДКБ. — Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь".В понедельник власти Казахстана сообщили о задержании почти восьми тысяч подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Генеральная прокуратура начала досудебные расследования. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на видеоконференции, подчеркнул, что казахстанские города атаковали экстремисты. По его словам, боевики по ночам нападали на морги, чтобы выкрасть тела погибших подельников, — это давняя практика международных террористических организаций. Судя по обнародованным видеозаписям арестов, у нарушителей изымали экстремистскую литературу и огнестрельное оружие."Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии, — уточнил Токаев. — На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Началось то, что в историю войдет, наверное, как "алма-атинская трагедия".Участники саммита сошлись во мнении, что в Казахстане применяли "майданные" технологии, а боевики обучались в тренировочных лагерях за рубежом. Стороны согласились, что необходимо противодействовать попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ и оперативно реагировать на любые угрозы. Что же касается сроков миротворческой операции, в руководстве организации уверяют: как только правительство справится с кризисом, воинские контингенты отправятся по домам.
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767155575.html
шымкент
нур-султан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767032196_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_295b8ba54107e9dfa482513208af2622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, шымкент, владимир путин, одкб, ан-124, воздушно-десантные войска россии, касым-жомарт токаев, казатомпром, ил-76мд, андрей сердюков, нур-султан, россия
08:00 11.01.2022 (обновлено: 08:29 11.01.2022)
 

"Их там тысячи": что силы ОДКБ взяли под контроль в Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
Личный состав и военная техника из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Несколько тысяч солдат и офицеров, сотни единиц боевой техники, десятки рейсов военно-транспортной авиации — ОДКБ в кратчайшие сроки развернула в Казахстане коллективные силы. Помогли союзнику в трудную минуту все члены организации: Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. О задачах миротворцев — в материале РИА Новости.

Оперативное развертывание

Небо Казахстана практически непрерывно гудело от десятков тяжелых Ил-76МД и Ан-124. Военно-транспортная авиация России впервые в истории перебрасывала многонациональный миротворческий контингент стран ОДКБ на боевое задание.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолеты Ил-76 Министерства обороны России на аэродроме в Ивановской области
Самолеты Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолеты Ил-76 Министерства обороны России на аэродроме в Ивановской области
Масштабная операция прошла без сучка и задоринки — подобные действия не раз отрабатывали на совместных учениях. Прибывших военнослужащих распределили по местам временной дислокации.
"В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах, — сообщил командующий международными силами генерал-полковник Андрей Сердюков. — Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым".
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 14:33Беспорядки в Казахстане
Эксперт объяснил, почему концепция США разрушилась из-за Казахстана
Руководство ОДКБ неоднократно подчеркивало, что миротворцы не будут подменять собой силы правопорядка, участвовать в пресечении незаконных акций и арестах нарушителей. Международный контингент возьмет под охрану ключевые объекты инфраструктуры и тем самым позволит местным силовикам действовать, не опасаясь удара с тыла. Подразделения ОДКБ уже заняли позиции и приступили к несению службы.

Взять под охрану

Штаб миротворческого контингента ОДКБ развернули на базе Военного института Сухопутных войск Казахстана в Алма-Ате. Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) находятся в столице страны Нур-Султане: охраняют городской аэропорт, Генштаб и 22-этажный телецентр "Казмедиа". Элитное соединение российских ВДВ, 45-я отдельная бригада спецназначения (Кубинка), закрепилась на юго-востоке и оцепила воздушную гавань Алма-Аты, штаб Единой системы ПВО России и Казахстана и 602-ю авиабазу в Шымкенте.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате. Скриншот видео
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате. Скриншот видео
Подразделения 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска перебросили на восток для защиты Усть-Каменогорска и объектов АО "НАК "Казатомпром". Эта национальная атомная компания — крупнейший в мире производитель природного урана. Кроме того, десантники контролируют генеральное консульство России в Алма-Ате, президентский дворец в Нур-Султане и другие административные здания.
Из Белоруссии прибыла рота витебских контрактников 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций. Их зона ответственности — артиллерийский арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген неподалеку от Алма-Аты. Белорусы обеспечивают безопасность приземления и развертывания других миротворцев.
Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 13:12Беспорядки в Казахстане
ОБСЕ и ООН заинтересованы в расследовании беспорядков, заявил Токаев
Военных из Армении, Киргизии и Таджикистана направили на ключевые топливно-энергетические объекты, крупные транспортные развязки и железнодорожные станции. Это хоть и небольшие, но элитные подразделения. Так, в операции участвуют 150 бойцов 25-й киргизской бригады спецназначения "Скорпион".

"Как стая гиен"

Кроме того, военнослужащие ОДКБ взяли под охрану здания Центробанка и Комитета национальной безопасности в Нур-Султане, завод по производству вакцин от коронавируса в Отаре, центральный рынок и порт Актау (Шевченко) на юго-западе Алма-Аты.
Эффект от миротворцев превзошел все ожидания — казахские силовики, почувствовав поддержку союзников, принялись методично зачищать населенные пункты от мародеров и бандитов.
© REUTERS / Pavel MikheyevАвтомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате, Казахстан
Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате, Казахстан
"Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках, можно сказать, за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам, — отметил президент России Владимир Путин на видеосаммите ОДКБ. — Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь".
В понедельник власти Казахстана сообщили о задержании почти восьми тысяч подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Генеральная прокуратура начала досудебные расследования. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на видеоконференции, подчеркнул, что казахстанские города атаковали экстремисты. По его словам, боевики по ночам нападали на морги, чтобы выкрасть тела погибших подельников, — это давняя практика международных террористических организаций. Судя по обнародованным видеозаписям арестов, у нарушителей изымали экстремистскую литературу и огнестрельное оружие.
© Фото : Кыргыз Республикасынын Коргоо министриКиргизские миротворцы вылетели в Казахстан с аэродрома Объединенной российской военной базы Кант
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан с аэродрома Объединенной российской военной базы Кант - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : Кыргыз Республикасынын Коргоо министри
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан с аэродрома Объединенной российской военной базы Кант
"Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии, — уточнил Токаев. — На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Началось то, что в историю войдет, наверное, как "алма-атинская трагедия".
Участники саммита сошлись во мнении, что в Казахстане применяли "майданные" технологии, а боевики обучались в тренировочных лагерях за рубежом. Стороны согласились, что необходимо противодействовать попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ и оперативно реагировать на любые угрозы. Что же касается сроков миротворческой операции, в руководстве организации уверяют: как только правительство справится с кризисом, воинские контингенты отправятся по домам.
 
БезопасностьШымкентВладимир ПутинОДКБАн-124Воздушно-десантные войска РоссииКасым-Жомарт ТокаевКазатомпромИл-76МДАндрей СердюковНур-СултанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил Токаев
09:10Токаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программу
09:09Токаев поручил разработать программу увеличения доходов населения
09:07Токаев рассказал о причинах беспорядков в Казахстане
09:02Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков
09:01В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
09:00На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности
08:57Токаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей власти
08:49Токаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизма
08:44Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
08:41Токаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасности
08:37Токаев заявил о завершении острой фазы КТО в Казахстане
08:32Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане
08:32Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
08:30Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
08:28Против Казахстана развязали террористическую войну, заявил Токаев
08:27В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
08:24Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера
08:22Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьером Казахстана
08:21В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве солдата, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил ТокаевТокаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программуТокаев поручил разработать программу увеличения доходов населенияТокаев рассказал о причинах беспорядков в КазахстанеТокаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядковВ МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТОНа кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасностиТокаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей властиТокаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизмаЦены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из КазахстанаТокаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасностиТокаев заявил о завершении острой фазы КТО в КазахстанеТокаев заявил о провале попытки госпереворота в КазахстанеТокаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из КазахстанаТокаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядковПротив Казахстана развязали террористическую войну, заявил ТокаевВ Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧСДепутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьераТокаев подписал указ о назначении Смаилова премьером КазахстанаВ Казахстане задержали подозреваемого в убийстве солдата, сообщили СМИ