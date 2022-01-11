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Экономист заявил о возможности введения продуктовых карточек из-за инфляции
Экономист заявил о возможности введения продуктовых карточек из-за инфляции - РИА Новости, 11.01.2022
Экономист заявил о возможности введения продуктовых карточек из-за инфляции
Инфляция может привести к тому, что российским властям придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан, считает научный руководитель РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:51
2022-01-11T10:51
экономика
сша
сергей юшин
центральный банк рф (цб рф)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
руслан гринберг
руспродсоюз
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инфляция может привести к тому, что российским властям придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан, считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг."Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", — заявил он РИА Новости.При этом экономист призвал не бояться такой меры."Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — заметил Гринберг.Меры ЦентробанкаЭксперт подчеркнул, инфляция остается одной из главных угроз для российской экономики. По данным Росстата, в 2021 году она составила 8,39%, став максимальной с 2015 года. Чтобы снизить темпы ее роста ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5% — максимального показателя с осени 2017 года."То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается ее сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он готов ее поднимать? Вот в чем вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведет в итоге к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России", — заявил Гринберг.Два форс-мажорных годаКак рассказал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов, предпосылок для снижения цен нет. По его словам, последние два года из-за пандемии стали форс-мажорными для отрасли. Среди факторов, которые повлияли и продолжают влиять на выпуск — нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, которые используются для производства многих продуктов питания —например, семена, техника. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки."Главная задача сегодня — обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения", — полагает Леонов.Он утверждает, такая форма поддержки вносит меньше искажений в рыночные отношения, нежели регулирование цен.Весной прошлого года производители и поставщики продуктов призвали вернуться к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами — в их числе были глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.В своем заявлении, направленном правительству, они призвали включить в число получателей помощи тех россиян, которые потеряли работу или доходы из-за пандемии. Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагалось оказать десяти миллионам россиян.
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экономика, сша, сергей юшин, центральный банк рф (цб рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), руслан гринберг, руспродсоюз, россия, юрий кацнельсон
10:51 11.01.2022
 
Экономист заявил о возможности введения продуктовых карточек из-за инфляции

Экономист Гринберг: из-за инфляции в России могут ввести продуктовые карточки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инфляция может привести к тому, что российским властям придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан, считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", — заявил он РИА Новости.
При этом экономист призвал не бояться такой меры.
"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — заметил Гринберг.
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Меры Центробанка

Эксперт подчеркнул, инфляция остается одной из главных угроз для российской экономики. По данным Росстата, в 2021 году она составила 8,39%, став максимальной с 2015 года. Чтобы снизить темпы ее роста ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5% — максимального показателя с осени 2017 года.
"То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается ее сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он готов ее поднимать? Вот в чем вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведет в итоге к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России", — заявил Гринберг.
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Два форс-мажорных года

Как рассказал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов, предпосылок для снижения цен нет. По его словам, последние два года из-за пандемии стали форс-мажорными для отрасли. Среди факторов, которые повлияли и продолжают влиять на выпуск — нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, которые используются для производства многих продуктов питания —например, семена, техника. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки.
"Главная задача сегодня — обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения", — полагает Леонов.
Он утверждает, такая форма поддержки вносит меньше искажений в рыночные отношения, нежели регулирование цен.
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Весной прошлого года производители и поставщики продуктов призвали вернуться к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами — в их числе были глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.
В своем заявлении, направленном правительству, они призвали включить в число получателей помощи тех россиян, которые потеряли работу или доходы из-за пандемии. Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагалось оказать десяти миллионам россиян.
 
ЭкономикаСШАСергей ЮшинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Руслан ГринбергРуспродсоюзРоссияЮрий Кацнельсон
 
 
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