https://ria.ru/20220111/iphone-1767347158.html

Будущий iPhone 14 лишится характерной детали и станет дороже

Будущий iPhone 14 лишится характерной детали и станет дороже - РИА Новости, 11.01.2022

Будущий iPhone 14 лишится характерной детали и станет дороже

Новое поколение iPhone окажется дороже, чем актуальный iPhone 13. Многочисленные изменения заставят Apple пересмотреть ценовую политику, сообщает Mydrivers,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:12

2022-01-11T15:12

2022-01-11T15:12

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новое поколение iPhone окажется дороже, чем актуальный iPhone 13. Многочисленные изменения заставят Apple пересмотреть ценовую политику, сообщает Mydrivers, ссылаясь на инсайдеров.В будущей серии Apple может отказаться от наиболее доступного iPhone mini: небольшой 5,4-дюймовый смартфоне имеет ограниченный спрос. Кроме того, Pro-версиям обещают новый материал корпуса — титановый сплав.В смартфонах из Купертино могут наконец отказаться от экранного выреза FaceID, на смену которому придут более изящные решения, напоминающие врезанные в экран камеры в Android-смартфонах. Заплатить потребителям придется больше и за однокристальную систему Apple A16 Bionic — будущий чип будет выполнен по новому техпроцессу, а его производство осложнит затянувшийся полупроводниковый кризис. Инсайдеры считают, что Apple может пойти на неожиданный шаг, дав A16 только iPhone 14 Pro и Pro Max, оставив базовый вариант на A15.Все это приведет к удорожанию и без того недешевых смартфонов — наиболее дешевый iPhone 14 будет предлагаться от 899 долларов в США. Презентация нового поколения смартфонов Apple пройдет в начале осени 2022-го.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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технологии, apple, google android, apple iphone