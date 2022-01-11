https://ria.ru/20220111/imitator-1767284495.html

В Магнитогорске появится первый в России имитатор лунной базы

В Магнитогорске появится первый в России имитатор лунной базы - РИА Новости, 11.01.2022

В Магнитогорске появится первый в России имитатор лунной базы

Первый в России модуль, имитирующий лунную базу и доступный массовому зрителю, появится в строящемся в Магнитогорске парке "Притяжение", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:46

2022-01-11T10:46

2022-01-11T10:46

магнитогорск

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

нпо "андроидная техника"

луна

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

россия

евгений дудоров

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Первый в России модуль, имитирующий лунную базу и доступный массовому зрителю, появится в строящемся в Магнитогорске парке "Притяжение", сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."На популяризацию робототехники, в том числе, направлен уникальный проект – строящийся в Магнитогорске парк "Притяжение", в 2022 году откроется его первая очередь… Там среди прочего будет так называемая локация "Создаваемое человеком", один блок которой будет посвящён космосу – там мы постарались объединить космос, металлургию и робототехнику. Это будет, наверное, единственное место в стране, где будет представлен космический модуль – имитация лунной базы", - сказал он.По словам Дудорова, посетители смогут увидеть в иллюминаторах поверхность Луны и роботов, ведущих на её поверхности работы."Также будет большой блок, посвящённый медицине будущего, а она, как и космос, не может развиваться без участия роботов самого разного назначения, порой таких, какими мы их видим в фантастических фильмах", - добавил собеседник агентства.Кроме того, в "Притяжении" будет представлен спускаемый аппарат "Союз МС-14", на котором робот FEDOR в 2019 году летал к Международной космической станции.

https://ria.ru/20211113/luna-25-1758870976.html

https://ria.ru/20211108/luna-1757992977.html

магнитогорск

луна

россия

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магнитогорск, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), нпо "андроидная техника", луна, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), россия, евгений дудоров