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США предоставят Афганистану более 300 миллионов долларов помощи
США предоставят Афганистану более 300 миллионов долларов помощи - РИА Новости, 11.01.2022
США предоставят Афганистану более 300 миллионов долларов помощи
Белый дом объявил о предоставлении Афганистану еще более 300 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:20
2022-01-11T14:20
2022-01-11T14:44
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Белый дом объявил о предоставлении Афганистану еще более 300 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи."США объявляют о новом взносе в размере более 308 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи народу Афганистана. Таким образом общий объем гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составит почти 782 миллиона долларов, и мы остаемся крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану", - говорится в заявлении на сайте Белого дома от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.США предоставят Афганистану еще 1 миллион доз вакцины против COVID-19 через механизм COVAX, общее количество предоставленных доз составит 4,3 миллиона. Отмечается, что новый пакет гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации и поможет с обеспечением жильем, основными медуслугами, помощью в подготовке к зиме, экстренной продовольственной помощью и водоснабжением.
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РИА Новости
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в мире, афганистан, гуманитарная помощь, сша, агентство по международному развитию сша
14:20 11.01.2022 (обновлено: 14:44 11.01.2022)
США предоставят Афганистану более 300 миллионов долларов помощи
США предоставят Афганистану более 300 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи