https://ria.ru/20220111/granitsa-1767409547.html
Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.01.2022
Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило во вторник о гибели двух армянских военных на границе при обстреле с азербайджанской стороны. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:52
2022-01-11T20:52
2022-01-11T21:01
в мире
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило во вторник о гибели двух армянских военных на границе при обстреле с азербайджанской стороны."Одиннадцатого января в результате провокации подразделений ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудин Гарибян (оба - 2002 года рождения). Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что по состоянию на 20.00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.
https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан
20:52 11.01.2022 (обновлено: 21:01 11.01.2022)
Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о гибели двух военных на границе с Азербайджаном