https://ria.ru/20220111/granitsa-1767409547.html

Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном

Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.01.2022

Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило во вторник о гибели двух армянских военных на границе при обстреле с азербайджанской стороны. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:52

2022-01-11T20:52

2022-01-11T21:01

в мире

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило во вторник о гибели двух армянских военных на границе при обстреле с азербайджанской стороны."Одиннадцатого января в результате провокации подразделений ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудин Гарибян (оба - 2002 года рождения). Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что по состоянию на 20.00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан