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Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ

Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ - РИА Новости, 11.01.2022

Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки туризма в исторических городах РФ, сообщает во вторник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:10

2022-01-11T12:10

2022-01-11T12:10

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки туризма в исторических городах РФ, сообщает во вторник пресс-служба кабмина."С 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов", — говорится в сообщении.Победителей определит Ростуризм, средний размер субсидии составит около 250 миллионов рублей, уточняет кабмин. В конкурсе могут участвовать проекты, разработанные для городов с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек.Уточняется, что претенденты должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью."Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах России", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220111/puteshestviya-1767264273.html

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