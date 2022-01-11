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Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ
Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки туризма в исторических городах РФ, сообщает во вторник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:10
2022-01-11T12:10
2022-01-11T12:10
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михаил мишустин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки туризма в исторических городах РФ, сообщает во вторник пресс-служба кабмина."С 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов", — говорится в сообщении.Победителей определит Ростуризм, средний размер субсидии составит около 250 миллионов рублей, уточняет кабмин. В конкурсе могут участвовать проекты, разработанные для городов с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек.Уточняется, что претенденты должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью."Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах России", — добавляется в сообщении.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, новости - туризм, туристы, инфраструктура, субсидии, туризм, проект, россия, господдержка, новости культуры
Мишустин утвердил правила господдержки туризма в исторических городах РФ
Мишустин утвердил правила поддержки туристической инфраструктуры в исторических городах РФ
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки туризма в исторических городах РФ, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.
"С 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов", — говорится в сообщении.
Победителей определит Ростуризм, средний размер субсидии составит около 250 миллионов рублей, уточняет кабмин. В конкурсе могут участвовать проекты, разработанные для городов с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек.
Уточняется, что претенденты должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью.
"Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах России", — добавляется в сообщении.