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https://ria.ru/20220111/golodovka-1767336460.html
Обвиняемый в педофилии приморский депутат Самсонов объявил голодовку
Обвиняемый в педофилии приморский депутат Самсонов объявил голодовку - РИА Новости, 11.01.2022
Обвиняемый в педофилии приморский депутат Самсонов объявил голодовку
Арестованный по обвинению в растлении ребенка депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов объявил голодовку, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:24
2022-01-11T14:24
происшествия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Арестованный по обвинению в растлении ребенка депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов объявил голодовку, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", ему предъявлено обвинение. По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, во вторник арест продлили на месяц."Объявил голодовку. Это связано с двумя моментами. Он получил письменный отказ в проведении проверки (его показаний) на полиграфе. Также он лишен возможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья. Он ведет (депутатскую) деятельность путем направления запросов, обращений, ответов на обращения избирателей, но не может участвовать в заседаниях", - сказала Касилова.По ее словам, Самсонов в конце ноября 2021 года подавал обращение о том, чтобы ему предоставили возможность участвовать в заседаниях с помощью видеоконференцсвязи, но ответа до сих пор не получил. Адвокат добавила, что планируется обжаловать решение о продлении меры пресечения депутату.Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
https://ria.ru/20211117/deputat-1759468059.html
https://ria.ru/20211021/nasilie-1755435191.html
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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:24 11.01.2022
 
Обвиняемый в педофилии приморский депутат Самсонов объявил голодовку

Обвиняемый в растлении ребенка депутат заксобрания Приморья Самсонов объявил голодовку

CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem / Артем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem /
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Арестованный по обвинению в растлении ребенка депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов объявил голодовку, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", ему предъявлено обвинение. По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, во вторник арест продлили на месяц.
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"Объявил голодовку. Это связано с двумя моментами. Он получил письменный отказ в проведении проверки (его показаний) на полиграфе. Также он лишен возможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья. Он ведет (депутатскую) деятельность путем направления запросов, обращений, ответов на обращения избирателей, но не может участвовать в заседаниях", - сказала Касилова.
По ее словам, Самсонов в конце ноября 2021 года подавал обращение о том, чтобы ему предоставили возможность участвовать в заседаниях с помощью видеоконференцсвязи, но ответа до сих пор не получил. Адвокат добавила, что планируется обжаловать решение о продлении меры пресечения депутату.
Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
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