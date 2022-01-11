Обвиняемый в педофилии приморский депутат Самсонов объявил голодовку
Обвиняемый в растлении ребенка депутат заксобрания Приморья Самсонов объявил голодовку
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Арестованный по обвинению в растлении ребенка депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов объявил голодовку, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", ему предъявлено обвинение. По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, во вторник арест продлили на месяц.
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"Объявил голодовку. Это связано с двумя моментами. Он получил письменный отказ в проведении проверки (его показаний) на полиграфе. Также он лишен возможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья. Он ведет (депутатскую) деятельность путем направления запросов, обращений, ответов на обращения избирателей, но не может участвовать в заседаниях", - сказала Касилова.
По ее словам, Самсонов в конце ноября 2021 года подавал обращение о том, чтобы ему предоставили возможность участвовать в заседаниях с помощью видеоконференцсвязи, но ответа до сих пор не получил. Адвокат добавила, что планируется обжаловать решение о продлении меры пресечения депутату.
Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
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