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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/geyts-1767422244.html
Гейтс высказался о происхождении COVID-19
Гейтс высказался о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
Гейтс высказался о происхождении COVID-19
Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон",... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:47
2022-01-11T23:59
распространение коронавируса
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп."По мере того, как страны будут переживать волну "омикрона", системы здравоохранения будут испытывать трудности. Большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп", - написал Гейтс в Twitter.При этом он отметил, что у существующих ныне вакцин есть два недостатка: привитые все равно могут заразиться и эффективность препарата со временем падает. "Нужны вакцины, которые предотвращают повторное заражение и действуют в течение многих лет", - подчеркнул основатель Microsoft.Говоря о происхождении коронавируса, Гейтс написал, что данные говорят о том, что он передался людям от другого биологического вида. "В будущем тоже будут вспышки (заболеваний - ред.), произошедшие от других видов, так что мы должны инвестировать, чтобы подготовиться к ним", - считает миллиардер.Ранее Гейтс высказал мнение, что что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас - с появлением штамма "омикрон" - мир, возможно, переживает ее самую сложную часть.
https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html
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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, коронавирус covid-19
23:47 11.01.2022 (обновлено: 23:59 11.01.2022)
 
Гейтс высказался о происхождении COVID-19

Основатель Microsoft Гейтс: после волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.
"По мере того, как страны будут переживать волну "омикрона", системы здравоохранения будут испытывать трудности. Большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп", - написал Гейтс в Twitter.
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При этом он отметил, что у существующих ныне вакцин есть два недостатка: привитые все равно могут заразиться и эффективность препарата со временем падает. "Нужны вакцины, которые предотвращают повторное заражение и действуют в течение многих лет", - подчеркнул основатель Microsoft.
Говоря о происхождении коронавируса, Гейтс написал, что данные говорят о том, что он передался людям от другого биологического вида. "В будущем тоже будут вспышки (заболеваний - ред.), произошедшие от других видов, так что мы должны инвестировать, чтобы подготовиться к ним", - считает миллиардер.
Ранее Гейтс высказал мнение, что что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас - с появлением штамма "омикрон" - мир, возможно, переживает ее самую сложную часть.
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