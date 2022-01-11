https://ria.ru/20220111/gazoprovod-1767419500.html

Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"

Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.01.2022

Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"

Вашингтон, Берлин и Брюссель вместе пытаются отсрочить начало работы газопровода "Северный поток — 2", заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-11T23:02

2022-01-11T23:02

2022-01-12T00:02

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон, Берлин и Брюссель вместе пытаются отсрочить начало работы газопровода "Северный поток — 2", заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд."То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому", — сказала дипломат.Она добавила, что Берлин подтвердил готовность заблокировать проект в случае российской агрессии против Украины.При этом, 8 января генсек правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск "Северного потока — 2" не связан с политикой. Он подчеркнул, что в Берлине взвесили "многочисленные опасения" и приняли их во внимание. По словам генсека, большинство немцев высказываются за скорейший запуск газопровода. Кюнерт добавил, что "дипломатический инструментарий" Берлина гораздо богаче, чем "просто отключение газопровода".Сейчас "Северный поток — 2" уже полностью построен и заполнен техническим газом. Начатая процедура одобрения Федеральным сетевым агентством Германии приостановилась, так как регулятор потребовал от Nord Sream 2 AG создать в ФРГ дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора.Этот процесс может занять несколько месяцев. Аналитики ожидают запуска газопровода не ранее второго полугодия 2022 года.США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220111/sanktsii-1767265106.html

https://ria.ru/20220111/potok-1767314199.html

https://ria.ru/20220111/potok-1767408769.html

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сша, германия, в мире, украина, евросоюз, виктория нуланд, северный поток — 2, россия, европа