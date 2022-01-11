23:02 11.01.2022 (обновлено: 00:02 12.01.2022)
Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
Нуланд: США работают с Германией и ЕС, чтобы затянуть сертификацию "Северного потока — 2"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон, Берлин и Брюссель вместе пытаются отсрочить начало работы газопровода "Северный поток — 2", заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому", — сказала дипломат.
Она добавила, что Берлин подтвердил готовность заблокировать проект в случае российской агрессии против Украины.
При этом, 8 января генсек правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск "Северного потока — 2" не связан с политикой. Он подчеркнул, что в Берлине взвесили "многочисленные опасения" и приняли их во внимание. По словам генсека, большинство немцев высказываются за скорейший запуск газопровода. Кюнерт добавил, что "дипломатический инструментарий" Берлина гораздо богаче, чем "просто отключение газопровода".
Сейчас "Северный поток — 2" уже полностью построен и заполнен техническим газом. Начатая процедура одобрения Федеральным сетевым агентством Германии приостановилась, так как регулятор потребовал от Nord Sream 2 AG создать в ФРГ дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора.
Этот процесс может занять несколько месяцев. Аналитики ожидают запуска газопровода не ранее второго полугодия 2022 года.
США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.