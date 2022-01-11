https://ria.ru/20220111/gaz-1767376228.html

В Британии нашли "пушистый" выход из газового кризиса

Британцам посоветовали чаще обнимать питомцев из-за газового кризиса - РИА Новости, 11.01.2022

В Британии нашли "пушистый" выход из газового кризиса

Британская энергетическая компания OVO Energy посоветовала жителям страны чаще обнимать домашних питомцев и родных, чтобы согреться во время газового кризиса,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:29

2022-01-11T17:29

2022-01-11T17:30

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская энергетическая компания OVO Energy посоветовала жителям страны чаще обнимать домашних питомцев и родных, чтобы согреться во время газового кризиса, за что позднее ей пришлось принести публичные извинения, пишет Financial Times."Электронное письмо, разосланное компанией, содержало "десять простых и экономичных способов оставаться в тепле", вроде объятий с питомцами и близкими или употребления имбиря", — сообщает издание.С критикой компании тут же выступили члены парламента, назвавшие этот бюллетень оскорбительным."Говорить людям надеть свитер, если они не могут себе позволить поддерживать температуру в доме, в такое тяжелое время — просто возмутительно", — заявил председатель комитета по вопросам предпринимательства, энергетики и индустриальной политики Палаты общин Даррен Джонс.Член парламента Клайв Льюис назвал эту ситуацию клоунадой.OVO Energy пришлось принести извинения. "Мы понимаем, в какой трудной ситуации оказались наши клиенты в этом году. Мы упорно работаем над поиском приемлемых решений по выходу из сложившейся ситуации", — говорится в заявлении.Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета – начале осени. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.

https://ria.ru/20211227/krizis-1765688025.html

https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html

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в мире, азия, москва, владимир путин, еврокомиссия, россия