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В Британии нашли "пушистый" выход из газового кризиса
Британцам посоветовали чаще обнимать питомцев из-за газового кризиса - РИА Новости, 11.01.2022
В Британии нашли "пушистый" выход из газового кризиса
Британская энергетическая компания OVO Energy посоветовала жителям страны чаще обнимать домашних питомцев и родных, чтобы согреться во время газового кризиса,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:29
2022-01-11T17:30
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владимир путин
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская энергетическая компания OVO Energy посоветовала жителям страны чаще обнимать домашних питомцев и родных, чтобы согреться во время газового кризиса, за что позднее ей пришлось принести публичные извинения, пишет Financial Times."Электронное письмо, разосланное компанией, содержало "десять простых и экономичных способов оставаться в тепле", вроде объятий с питомцами и близкими или употребления имбиря", — сообщает издание.С критикой компании тут же выступили члены парламента, назвавшие этот бюллетень оскорбительным."Говорить людям надеть свитер, если они не могут себе позволить поддерживать температуру в доме, в такое тяжелое время — просто возмутительно", — заявил председатель комитета по вопросам предпринимательства, энергетики и индустриальной политики Палаты общин Даррен Джонс.Член парламента Клайв Льюис назвал эту ситуацию клоунадой.OVO Energy пришлось принести извинения. "Мы понимаем, в какой трудной ситуации оказались наши клиенты в этом году. Мы упорно работаем над поиском приемлемых решений по выходу из сложившейся ситуации", — говорится в заявлении.Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета – начале осени. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.
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в мире, азия, москва, владимир путин, еврокомиссия, россия
17:29 11.01.2022 (обновлено: 17:30 11.01.2022)
 
Британцам посоветовали чаще обнимать питомцев из-за газового кризиса

Британская OVO Energy извинилась за совет греться домашними питомцами из-за цен на газ

© Depositphotos / vvvitaСобака и кошка
Собака и кошка - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Depositphotos / vvvita
Собака и кошка
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская энергетическая компания OVO Energy посоветовала жителям страны чаще обнимать домашних питомцев и родных, чтобы согреться во время газового кризиса, за что позднее ей пришлось принести публичные извинения, пишет Financial Times.
"Электронное письмо, разосланное компанией, содержало "десять простых и экономичных способов оставаться в тепле", вроде объятий с питомцами и близкими или употребления имбиря", — сообщает издание.
С критикой компании тут же выступили члены парламента, назвавшие этот бюллетень оскорбительным.
"Говорить людям надеть свитер, если они не могут себе позволить поддерживать температуру в доме, в такое тяжелое время — просто возмутительно", — заявил председатель комитета по вопросам предпринимательства, энергетики и индустриальной политики Палаты общин Даррен Джонс.
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Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета – начале осени. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.
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