https://ria.ru/20220111/gaz-1767346252.html

Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах

Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах - РИА Новости, 11.01.2022

Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах

Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:05

2022-01-11T15:05

2022-01-11T15:10

владимир путин

политика

александр новак

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах, сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого января В.В. Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом по этому поводу выступит вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20211216/gazifikatsiya-1764052624.html

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владимир путин, политика, александр новак, россия