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Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах
Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах - РИА Новости, 11.01.2022
Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах
Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:05
2022-01-11T15:05
2022-01-11T15:10
владимир путин
политика
александр новак
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах, сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого января В.В. Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом по этому поводу выступит вице-премьер Александр Новак.
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владимир путин, политика, александр новак, россия
15:05 11.01.2022 (обновлено: 15:10 11.01.2022)
Путин на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах
Президент Путин 12 января на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах