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Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 11.01.2022
Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают коррекционное снижение, в начале торгов вторника на лондонской бирже ICE опускались примерно до 900 долларов за тысячу РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:02
2022-01-11T14:08
экономика
в мире
природный газ
европа
северный поток — 2
цены
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают коррекционное снижение, в начале торгов вторника на лондонской бирже ICE опускались примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, в первые два часа торгов снижалась на 0,8-7,8% к расчетной цене понедельника (988,6 доллара). Цена открытия составила почти 970 долларов, затем котировки достигли локального максимума — 980,3 доллара, после чего опускались до минимума в 911,5 доллара.Цены на газ в целом продолжают демонстрировать коррекционное снижение после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия. Сейчас сенат США рассматривает санкции против "Северного потока — 2".
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экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, цены
13:02 11.01.2022 (обновлено: 14:08 11.01.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе продолжили дешеветь, опускаясь до 900 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают коррекционное снижение, в начале торгов вторника на лондонской бирже ICE опускались примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, в первые два часа торгов снижалась на 0,8-7,8% к расчетной цене понедельника (988,6 доллара). Цена открытия составила почти 970 долларов, затем котировки достигли локального максимума — 980,3 доллара, после чего опускались до минимума в 911,5 доллара.
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Цены на газ в целом продолжают демонстрировать коррекционное снижение после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия. Сейчас сенат США рассматривает санкции против "Северного потока — 2".
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