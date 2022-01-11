https://ria.ru/20220111/gaz-1767315988.html

Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 11.01.2022

Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают коррекционное снижение, в начале торгов вторника на лондонской бирже ICE опускались примерно до 900 долларов за тысячу РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:02

2022-01-11T13:02

2022-01-11T14:08

экономика

в мире

природный газ

европа

северный поток — 2

цены

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают коррекционное снижение, в начале торгов вторника на лондонской бирже ICE опускались примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, в первые два часа торгов снижалась на 0,8-7,8% к расчетной цене понедельника (988,6 доллара). Цена открытия составила почти 970 долларов, затем котировки достигли локального максимума — 980,3 доллара, после чего опускались до минимума в 911,5 доллара.Цены на газ в целом продолжают демонстрировать коррекционное снижение после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия. Сейчас сенат США рассматривает санкции против "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20220111/sanktsii-1767265106.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, цены