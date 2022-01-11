https://ria.ru/20220111/gaz-1767253596.html

Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа

Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа - РИА Новости, 11.01.2022

Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер осудил критику в адрес "Северного потока — 2", он назвал подобные заявления со стороны некоторых... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:09

2022-01-11T01:09

2022-01-11T01:09

берлин (город)

сша

союз 90/зеленые

мид германии

саксония

ard

северный поток — 2

олаф шольц

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БЕРЛИН, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер осудил критику в адрес "Северного потока — 2", он назвал подобные заявления со стороны некоторых политических сил в ФРГ "неправильными", напомнив, что страна нуждается в российском газе.Против проекта "Северный поток — 2" традиционно выступает немецкая партия "Союз 90/Зеленые", она входит в новое правительство в Германии под руководством канцлера Олафа Шольца. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("Зеленые") ранее заявляла, что в отношении России могут быть введены политические и экономические санкции в случае негативного развития ситуации на Украине."С санкциями мы дальше не продвинемся, надо разговаривать друг с другом. Россия должна снова быть за столом переговоров, только там можно урегулировать вопросы. Это такая большая страна со своей повесткой дня, со своей динамикой, на которую нельзя повлиять извне. Я твердо убежден, что только путем диалога, совместной работы, в том числе экономических переговоров, можно добиться большего, чем путем конфронтации", - заявил, комментируя санкционную политику Запада в отношении Москвы, премьер-министр Саксонии.Согласно опросу, представленному 7 января телеканалом ARD, 60% немцев выступают за запуск "Северного потока — 2", который продолжает оставаться объектом критики со стороны США и некоторых восточно-европейских стран. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2" коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20220110/potok-1767236000.html

https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html

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берлин (город), сша, союз 90/зеленые , мид германии, саксония, ard, северный поток — 2, олаф шольц, михаэль кречмер, россия, анналена бербок