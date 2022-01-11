https://ria.ru/20220111/fsb-1767302071.html

Лидер "М.К.У." готовился к терактам в России, сообщил его сторонник

Лидер "М.К.У." готовился к терактам в России, сообщил его сторонник - РИА Новости, 11.01.2022

Лидер "М.К.У." готовился к терактам в России, сообщил его сторонник

Лидер экстремистской организации "М.К.У.", житель Украины Егор Краснов хотел провести в России серию крупных терактов, заявил его сторонник, задержанный ФСБ за... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:01

2022-01-11T12:01

2022-01-11T12:42

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

тверская область

telegram (приложение)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер экстремистской организации "М.К.У.", житель Украины Егор Краснов хотел провести в России серию крупных терактов, заявил его сторонник, задержанный ФСБ за подготовку терактов в Тверской области.Видеокадры с его признанием обнародовала ФСБ."Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы все боялись", - сказал молодой человек."Я действовал под руководством Егора Краснова. Я занимался модерированием интернет-каналов и Telegram'а. Мы привлекали, в том числе и несовершеннолетних, к нападениям", - добавил он.На видеозаписи также показано, как оперативники задержали этого молодого человека. Все происходило в коридоре одного из зданий."Причины задержания знаешь?", - задал вопрос один из оперативников. "Да", - ответил парень. "Ждал?", - спросил оперативник. "Да", - тихим голосом подтвердил молодой человек.Ранее во вторник ФСБ сообщила, что задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку терактов на объектах транспортной инфраструктуры.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту. Когда именно прошла операция по задержанию, не уточнялось, но указывалось, что сейчас подозреваемый уже в СИЗО.

https://ria.ru/20220111/fsb-1767299246.html

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Задержание сторонника неонацистской организации "М.К.У.". Видео ФСБ В Тверской области ФСБ предотвратила теракт, который готовил сторонник молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержанный сознался в своих планах. Кроме того, найдена его переписка с лидером организации Егором Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. 2022-01-11T12:01 true PT1M09S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, тверская область, telegram (приложение)