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Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества
Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.01.2022
Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества
В России против лидера украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, сообщает во РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:56
2022-01-11T12:22
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В России против лидера украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, сообщает во вторник ФСБ РФ."В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ", - говорится в релизе.По данным следствия, он переписывался в Telegram с задержанным недавно в Тверской области юношей, который по его указанию планировал теракты на "объектах транспортной инфраструктуры".До этого Следственный комитет сообщал о возбуждении в отношении Краснова и других его сторонников ряда уголовных дел, в том числе о подстрекательстве к убийствам, подготовке терактов и другим статьям.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.В минувшем декабре ФСБ сообщила о задержании крупнейшей "партии" сторонников "М.К.У." в разных городах - сразу 106.
https://ria.ru/20220111/fsb-1767299246.html
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Задержание сторонника неонацистской организации "М.К.У.". Видео ФСБ
В Тверской области ФСБ предотвратила теракт, который готовил сторонник молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержанный сознался в своих планах. Кроме того, найдена его переписка с лидером организации Егором Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
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происшествия, чита, анапа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия
11:56 11.01.2022 (обновлено: 12:22 11.01.2022)
 
Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества

Против лидера "М.К.У." Краснова возбудили дело о создании экстремистской организации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В России против лидера украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, сообщает во вторник ФСБ РФ.
"В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ", - говорится в релизе.
По данным следствия, он переписывался в Telegram с задержанным недавно в Тверской области юношей, который по его указанию планировал теракты на "объектах транспортной инфраструктуры".
Задержание жителя Тверской области, сторонника молодежной неонацистской организации М.К.У. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 11:50
В Тверской области сторонника "М.К.У." задержали за подготовку терактов
До этого Следственный комитет сообщал о возбуждении в отношении Краснова и других его сторонников ряда уголовных дел, в том числе о подстрекательстве к убийствам, подготовке терактов и другим статьям.
Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.
В минувшем декабре ФСБ сообщила о задержании крупнейшей "партии" сторонников "М.К.У." в разных городах - сразу 106.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 18:09
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
 
ПроисшествияЧитаАнапаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Telegram (приложение)Россия
 
 
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