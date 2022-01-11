https://ria.ru/20220111/fsb-1767300754.html

Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества

Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.01.2022

Против лидера "М.К.У." завели дело о создании экстремистского сообщества

В России против лидера украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, сообщает во РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:56

2022-01-11T11:56

2022-01-11T12:22

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анапа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В России против лидера украинской неонацистской организации "М.К.У." Егора Краснова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, сообщает во вторник ФСБ РФ."В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ", - говорится в релизе.По данным следствия, он переписывался в Telegram с задержанным недавно в Тверской области юношей, который по его указанию планировал теракты на "объектах транспортной инфраструктуры".До этого Следственный комитет сообщал о возбуждении в отношении Краснова и других его сторонников ряда уголовных дел, в том числе о подстрекательстве к убийствам, подготовке терактов и другим статьям.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.В минувшем декабре ФСБ сообщила о задержании крупнейшей "партии" сторонников "М.К.У." в разных городах - сразу 106.

https://ria.ru/20220111/fsb-1767299246.html

https://ria.ru/20211228/arest-1765888413.html

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анапа

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Задержание сторонника неонацистской организации "М.К.У.". Видео ФСБ В Тверской области ФСБ предотвратила теракт, который готовил сторонник молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержанный сознался в своих планах. Кроме того, найдена его переписка с лидером организации Егором Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. 2022-01-11T11:56 true PT1M09S

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происшествия, чита, анапа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия