https://ria.ru/20220111/frs-1767253152.html

Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС

Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС - РИА Новости, 11.01.2022

Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС

Рост инфляции в США не оставляет выбора регулятору страны — ставка будет повышена. Ее траектория боле или менее ясна, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:15

2022-01-11T02:15

2022-01-11T02:15

экономика

сша

федеральная резервная система сша

россия

михаил коган

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рост инфляции в США не оставляет выбора регулятору страны — ставка будет повышена. Ее траектория боле или менее ясна, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его оценкам, ФРС будет повышать ставку в 2022 году в три этапа до 0,75-1 процента.Что касается развитых стран, им придется столкнуться с сокращением потребления, американцы переведут средства в консервативные инструменты, считает Коган.

https://ria.ru/20220110/dollar-1767089302.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, россия, михаил коган