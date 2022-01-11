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Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС
Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС - РИА Новости, 11.01.2022
Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС
Рост инфляции в США не оставляет выбора регулятору страны — ставка будет повышена. Ее траектория боле или менее ясна, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:15
2022-01-11T02:15
2022-01-11T02:15
экономика
сша
федеральная резервная система сша
россия
михаил коган
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рост инфляции в США не оставляет выбора регулятору страны — ставка будет повышена. Ее траектория боле или менее ясна, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его оценкам, ФРС будет повышать ставку в 2022 году в три этапа до 0,75-1 процента.Что касается развитых стран, им придется столкнуться с сокращением потребления, американцы переведут средства в консервативные инструменты, считает Коган.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, россия, михаил коган
Финансист спрогнозировал, что последует за повышением ставок ФРС
Финансист Коган: повышение ставки ФРС США приведет к падению рубля к доллару