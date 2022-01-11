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Волгоградца оштрафовали за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Волгоградца оштрафовали за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.01.2022

Волгоградца оштрафовали за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей жителя Волгоградской области Дениса Воронцова за размещение фотографии начальника гестапо Генриха Мюллера на акции... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:32

2022-01-11T13:32

2022-01-11T13:32

происшествия

волгоградская область

генеральная прокуратура рф

россия

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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей жителя Волгоградской области Дениса Воронцова за размещение фотографии начальника гестапо Генриха Мюллера на акции "Бессмертный полк онлайн", сообщила журналистам руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что не позднее 3 мая 2020 года житель Волгоградской области с мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии руководителя гестапо. 12 мая 2020 года фотография Мюллера была показана в прямой трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, в ходе расследования дела Воронцов удалил всю имевшуюся в своем сотовом телефоне информацию, тем самым уничтожив доказательства.Волгоградца обвинили в реабилитации нацизма и вмешательстве в деятельность следователя."Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщила Вальковская.

https://ria.ru/20210921/bashkiriya-1751161440.html

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происшествия, волгоградская область, генеральная прокуратура рф, россия