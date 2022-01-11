https://ria.ru/20220111/foto-1767309713.html

Полиция начала проверку из-за обнаженного фото на фоне храма в Филях

Полиция начала проверку из-за обнаженного фото на фоне храма в Филях - РИА Новости, 11.01.2022

Полиция начала проверку из-за обнаженного фото на фоне храма в Филях

Столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:27

2022-01-11T12:27

2022-01-11T12:44

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Проводится проверка на предмет оскорбления религиозных чувств верующих из-за фото в обнаженном виде на фоне церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что фото было сделано в конце августа и размещено на странице девушки в Instagram тогда же. Проверка начата накануне, и, по его словам, девушке может грозить уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) – по этой статье в прошлом году суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Сейчас, как убедился корреспондент агентства, страница девушки в Instagram недоступна, а в соцсети "ВКонтакте" - удалена.Полина Моругина известна в интернете как "Полина Фейс" (под таким псевдонимом публикуются видео с ее участием на YouTube). Тело девушки и ее лицо покрыты татуировками. Периодически модель появляется на стримах с другими блогерами.

https://ria.ru/20211118/fotografiya-1759642367.html

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

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происшествия, youtube, россия