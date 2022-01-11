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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/fokin-1767286207.html
Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров
Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров - РИА Новости, 11.01.2022
Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин стал председателем Совета Ассоциации национальных театров, говорится на официальном сайте... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:01
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культура
петрозаводск
александринский театр
валерий фокин
новости культуры
россия
театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин стал председателем Совета Ассоциации национальных театров, говорится на официальном сайте Александринки. Меморандум о создании организации подписали участники учредительной конференции, которая прошла в Национальном театре Карелии в Петрозаводске.Арт-директора Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, критика Андрея Пронина назначили ответственным секретарем Совета. В состав Ассоциации также вошли директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического театра драмы имени Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев и другие. Ранее худрук Александринки Валерий Фокин сообщал, что пока в проекте ассоциации участвует 31 российский театр. По его оценке, вопрос создания Ассоциации – "это вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка".На конференции Валерий Фокин озвучил некоторые будущие проекты. В их число, например, вошла Летняя театральная школа, посвященная техническим специальностям, а также магистерская программа на базе РГИСИ, которая будет готовить главных режиссеров и худруков национальных театров.
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петрозаводск, александринский театр, валерий фокин, новости культуры, россия, театр, дмитрий месхиев
12:01 11.01.2022
 
Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров

Валерий Фокин стал председателем Совета Ассоциации национальных театров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин стал председателем Совета Ассоциации национальных театров, говорится на официальном сайте Александринки.
Меморандум о создании организации подписали участники учредительной конференции, которая прошла в Национальном театре Карелии в Петрозаводске.

"Тот конструктивный диалог, который у нас с вами сегодня состоялся – это первый камень в фундаменте нашей Ассоциации", — отметил Валерий Фокин.

Арт-директора Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, критика Андрея Пронина назначили ответственным секретарем Совета. В состав Ассоциации также вошли директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического театра драмы имени Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев и другие.
Ранее худрук Александринки Валерий Фокин сообщал, что пока в проекте ассоциации участвует 31 российский театр. По его оценке, вопрос создания Ассоциации – "это вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка".
На конференции Валерий Фокин озвучил некоторые будущие проекты. В их число, например, вошла Летняя театральная школа, посвященная техническим специальностям, а также магистерская программа на базе РГИСИ, которая будет готовить главных режиссеров и худруков национальных театров.
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КультураПетрозаводскАлександринский театрВалерий ФокинНовости культурыРоссияТеатрДмитрий Месхиев
 
 
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