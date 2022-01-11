https://ria.ru/20220111/fokin-1767286207.html

Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров

Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров - РИА Новости, 11.01.2022

Валерий Фокин возглавил Ассоциацию национальных театров

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин стал председателем Совета Ассоциации национальных театров, говорится на официальном сайте... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:01

2022-01-11T12:01

2022-01-11T12:01

культура

петрозаводск

александринский театр

валерий фокин

новости культуры

россия

театр

дмитрий месхиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/78/1559547834_0:104:3052:1821_1920x0_80_0_0_ae706a4d359ec2502d6daa6aacfa4689.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин стал председателем Совета Ассоциации национальных театров, говорится на официальном сайте Александринки. Меморандум о создании организации подписали участники учредительной конференции, которая прошла в Национальном театре Карелии в Петрозаводске.Арт-директора Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, критика Андрея Пронина назначили ответственным секретарем Совета. В состав Ассоциации также вошли директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического театра драмы имени Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев и другие. Ранее худрук Александринки Валерий Фокин сообщал, что пока в проекте ассоциации участвует 31 российский театр. По его оценке, вопрос создания Ассоциации – "это вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка".На конференции Валерий Фокин озвучил некоторые будущие проекты. В их число, например, вошла Летняя театральная школа, посвященная техническим специальностям, а также магистерская программа на базе РГИСИ, которая будет готовить главных режиссеров и худруков национальных театров.

https://ria.ru/20211230/agaev-1766179952.html

петрозаводск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петрозаводск, александринский театр, валерий фокин, новости культуры, россия, театр, дмитрий месхиев