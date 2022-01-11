https://ria.ru/20220111/f-16-1767313138.html

Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров

Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров - РИА Новости, 11.01.2022

Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров

Военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16 тайваньских ВВС, сообщило во вторник министерство обороны острова. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:45

2022-01-11T12:45

2022-01-11T14:08

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китай

тайвань

f-16

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16 тайваньских ВВС, сообщило во вторник министерство обороны острова.Как отмечается в сообщении, истребитель поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи во вторник в 14.55 по местному времени (9.55 мск) для выполнения плановой учебной миссии, в 15.23 (10.23 мск) он пропал с радаров.В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

https://ria.ru/20211124/tankery-1760363322.html

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в мире, китай, тайвань, f-16