https://ria.ru/20220111/f-16-1767313138.html
Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров
Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров - РИА Новости, 11.01.2022
Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров
Военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16 тайваньских ВВС, сообщило во вторник министерство обороны острова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:45
2022-01-11T12:45
2022-01-11T14:08
в мире
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тайвань
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16 тайваньских ВВС, сообщило во вторник министерство обороны острова.Как отмечается в сообщении, истребитель поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи во вторник в 14.55 по местному времени (9.55 мск) для выполнения плановой учебной миссии, в 15.23 (10.23 мск) он пропал с радаров.В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.
https://ria.ru/20211124/tankery-1760363322.html
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в мире, китай, тайвань, f-16
12:45 11.01.2022 (обновлено: 14:08 11.01.2022)
Истребитель ВВС Тайваня пропал с радаров
Военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16