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Второй самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян

Второй самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян - РИА Новости, 11.01.2022

Второй самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян

Второй самолет ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 145 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:51

2022-01-11T19:51

2022-01-11T19:51

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Второй самолет ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 145 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил... в Москву 145 российских граждан из Алма-Аты", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Казахстана в РФ 1 864 российских и иностранных граждан.Доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы алма-атинского аэропорта российские туристы оставались в гостиницах крупнейшего города Казахстана. Граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767201393.html

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