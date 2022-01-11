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Премьера второго сезона "Эйфории" установила рекорд на HBO Max

Премьера второго сезона "Эйфории" установила рекорд на HBO Max - РИА Новости, 11.01.2022

Премьера второго сезона "Эйфории" установила рекорд на HBO Max

Представители телесети HBO заявили, что премьера второго сезона сериала "Эйфория" с участием обладательницы премии "Эмми" Зендаи установила рекорд по количеству РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:09

2022-01-11T17:09

2022-01-11T17:09

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Представители телесети HBO заявили, что премьера второго сезона сериала "Эйфория" с участием обладательницы премии "Эмми" Зендаи установила рекорд по количеству просмотров на платформе HBO Max, сообщает Deadline. Первую серию шоу, которая вышла в это воскресенье, посмотрело 2,4 миллиона зрителей. Это самый высокий показатель на HBO Max с момента запуска стримингового сервиса в мае прошлого года. По данным HBO, второй сезон "Эйфории", созданный Сэмом Левинсоном, набрал более чем в девять раз больше просмотров, чем премьерный эпизод первого (он вышел в июне 2019 года). В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами такими, как психическое здоровье, наркотики, сексуальные домогательства и другими.Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией и изо всех сил пытается найти свое место в мире.Вместе с ней в "Эйфории" также снялись Хантер Шефер, Ника Кинг, Эрик Дэйн, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и другие.

https://ria.ru/20220111/zendaya-1767217122.html

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hbo, новости культуры, кино и сериалы, зендая