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https://ria.ru/20220111/ekonomika-1767262307.html
Экономику России в 2022 году подстерегают "черные лебеди"
Экономику России в 2022 году подстерегают "черные лебеди", заявил эксперт - РИА Новости, 11.01.2022
Экономику России в 2022 году подстерегают "черные лебеди"
Экономику России в 2022 году будут отличать беспрецедентная неопределенность и "черные лебеди", заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:21
2022-01-11T06:28
экономика
нидерланды
москва
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
российская академия наук
эльвира набиуллина
руслан гринберг
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экономику России в 2022 году будут отличать беспрецедентная неопределенность и "черные лебеди", заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.Не до конца ясно, по его словам, какие меры будут в стране приняты для сдерживания инфляции, которая, по предварительной оценке Росстата, в 2021 году составила 8,39%, став максимальной с 2015 года. ЦБ на последнем в 2021 году заседании решил поднять ключевую ставку до 8,5%, вернув ее на уровень осени 2017 года."То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается ее сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он готов ее поднимать? Вот в чем вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведет в итоге к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России", - заявил экономист.Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки, полагает Гринберг. При этом ничего плохого в этом он не видит.Санкции и катаклизмы"Черным лебедем" для российской экономики эксперт назвал и возможность введения новых западных санкций. "И дело даже не в отключении России от финансовой системы SWIFT. Это – мелочь. У Запада есть немало других мощных рычагов. Ведь почти 90% нужных стране картофельных семян ввозится сегодня в Россию из-за рубежа, главным образом из Германии и Нидерландов. Представьте, если они перекроют этот важнейший продовольственный поток в страну, где картофель – чуть ли не главнейший продукт на столе большинства людей", - отметил Гринберг."К тому же американская администрация изучает вопрос об ограничении экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, прежде всего микроэлектроники", - добавил он.Впрочем, так далеко, по мнению Гринберга, Запад не пойдет, и не только по гуманитарным соображениям. "Западу не нужен бунт, массовые беспорядки в России – стране с ядерным оружием", - считает он.Другой "черный лебедь", который вызывает немалую тревогу, – природные катаклизмы. "Наводнения, пожары все чаще происходят в России, и их число вряд ли будет сокращаться. Все эти бедствия страшны не только сами по себе. Ведь на их ликвидацию, восстановительные работы требуются большие деньги", - заключил Гринберг.
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экономика, нидерланды, москва, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), российская академия наук, эльвира набиуллина, руслан гринберг, россия
06:21 11.01.2022 (обновлено: 06:28 11.01.2022)
 
Экономику России в 2022 году подстерегают "черные лебеди", заявил эксперт

Эксперт Гринберг: экономику России в 2022 году ждет беспрецедентная неопределенность

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экономику России в 2022 году будут отличать беспрецедентная неопределенность и "черные лебеди", заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

"Мы живем в период беспрецедентной неопределенности. Прогнозировать события более, чем на три месяца, несерьезно. Дело в том, что нас повсюду подстерегают "черные лебеди", - сказал Гринберг.

Не до конца ясно, по его словам, какие меры будут в стране приняты для сдерживания инфляции, которая, по предварительной оценке Росстата, в 2021 году составила 8,39%, став максимальной с 2015 года. ЦБ на последнем в 2021 году заседании решил поднять ключевую ставку до 8,5%, вернув ее на уровень осени 2017 года.
"То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается ее сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он готов ее поднимать? Вот в чем вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведет в итоге к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России", - заявил экономист.
Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки, полагает Гринберг. При этом ничего плохого в этом он не видит.
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Санкции и катаклизмы

"Черным лебедем" для российской экономики эксперт назвал и возможность введения новых западных санкций. "И дело даже не в отключении России от финансовой системы SWIFT. Это – мелочь. У Запада есть немало других мощных рычагов. Ведь почти 90% нужных стране картофельных семян ввозится сегодня в Россию из-за рубежа, главным образом из Германии и Нидерландов. Представьте, если они перекроют этот важнейший продовольственный поток в страну, где картофель – чуть ли не главнейший продукт на столе большинства людей", - отметил Гринберг.
"К тому же американская администрация изучает вопрос об ограничении экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, прежде всего микроэлектроники", - добавил он.
Впрочем, так далеко, по мнению Гринберга, Запад не пойдет, и не только по гуманитарным соображениям. "Западу не нужен бунт, массовые беспорядки в России – стране с ядерным оружием", - считает он.
Другой "черный лебедь", который вызывает немалую тревогу, – природные катаклизмы. "Наводнения, пожары все чаще происходят в России, и их число вряд ли будет сокращаться. Все эти бедствия страшны не только сами по себе. Ведь на их ликвидацию, восстановительные работы требуются большие деньги", - заключил Гринберг.
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ЭкономикаНидерландыМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Российская академия наукЭльвира НабиуллинаРуслан ГринбергРоссия
 
 
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