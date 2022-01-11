https://ria.ru/20220111/dudorov-1767162185.html

Евгений Дудоров: теледроид в разы сократит время работы в открытом космосе

Евгений Дудоров: теледроид в разы сократит время работы в открытом космосе - РИА Новости, 11.01.2022

Евгений Дудоров: теледроид в разы сократит время работы в открытом космосе

В последние годы роботы – как гражданские, так и военные – получают все большее распространение в мире. Уже вряд ли кого-то можно удивить роботами-курьерами и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:00

2022-01-11T11:00

2022-01-11T12:32

технологии

интервью

нпо "андроидная техника"

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

россия

евгений дудоров

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В последние годы роботы – как гражданские, так и военные – получают все большее распространение в мире. Уже вряд ли кого-то можно удивить роботами-курьерами и официантами, есть и более "серьезные" сферы: космос, наука и медицина. Исполнительный директор предприятия-разработчика робота-аватара FEDOR – НПО "Андроидная техника" (Магнитогорск) Евгений Дудоров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о перспективах, которые открывает для отечественной космонавтики антропоморфный робот нового поколения "Теледроид", будущем проекта "Маркер", а также раскрыл "тайну" имени "Федора".– Евгений Александрович, над какими перспективными проектами в сфере робототехники работает сегодня ваша компания?– Что касается работ, в которых участвует "Андроидная техника", то, нужно в первую очередь упомянуть сотрудничество с "Роскосмосом", у которого в 2020 году появилась дорожная карта по развитию робототехники. В ней заложены три основные работы: "Контур-3", посвященная управлению робототехническим комплексом с МКС на Земле, вторая – "Трибокосмос" (исследование процессов трения в открытом космосе) и третья, которой непосредственно занимается наша компания, – антропоморфный робот нового поколения "Теледроид". Только он один из всех трех уже находится на стадии реализации. Окончание проекта запланировано на 2024 год.– То есть, в 2024 году он уже полетит на МКС?– Да, по плану уже должны будем послать его в космос, но тут еще нужно синхронизироваться с полетной программой госкорпорации. В рамках "Теледроида" мы разрабатываем всевозможные компоненты, которые могут работать в условиях открытого космоса, то есть радиации, вакуума и экстремальных температур.– Чем "Теледроид" будет отличаться от FEDOR помимо способности работать в открытом космосе?– Работа в условиях открытого космоса – это и есть главная особенность "Теледроида", и уже из нее вытекает принципиально новая перспектива применения человекоподобных роботов – работы на Луне.Что касается экспериментов на МКС, мы рассматриваем для этих роботов несколько экспериментов, наиболее интересный из них связан с возможностью робота выполнять различные манипуляции с объектами взаимодействия. Это такие операции, как расстыковка-стыковка различных электроразъемов, зачистка поверхностей, резка кабелей и раздирка обшивки при ремонтных работах и многое другое.Но самое главное из того, что мы хотим реализовать в "Теледроиде" – это помощь космонавту, чтобы робот применялся как "умный помощник". Перед тем, как космонавт будет выходить за пределы корабля, робот будет подготавливать рабочее место, например, вскрытие обшивки для замены или установки нового оборудования, то есть конечно не сам, а по управлению с Земли или борта МКС. В результате такой подготовки время, которое космонавты будут проводить в открытом космосе, в перспективе, сократится с восьми до двух-трех часов. Затем робот будет убирать за "коллегой" рабочее место.– На какой стадии находится проект сейчас?– Мы сделали задающее устройство копирующего типа и манипулятор "Теледроида". В феврале мы будем испытывать эти компоненты, а сам робот, который уже полностью разработан, появится в "железе" к концу 2022 года. Далее ему предстоит ряд наземных испытаний в условиях, приближенных к космическим, но без учета факторов космического полета. Возможно, в этот момент робот будет представлен широкой общественности, если коллеги с РКК "Энергия", ЦНИИМАШ и Роскомос, как головные заказчики, примут такое решение.– Реальна ли перспектива, при которой в будущем роботы частично или полностью заменят "живой состав" МКС?– Мы не ставим такой задачи. Но если говорить не об МКС как таковой, а о так называемых "редко посещаемых" станциях, которые в будущем будут функционировать на окололунной орбите или дальше, подвергаясь серьезному уровню радиации, то применение роботов там просто необходимо. Для этого сейчас нам нужно выполнить ряд экспериментов и разработать компонентную базу, которую в этих условиях можно было бы применять.А если уж говорить о непосредственно лунных базах, то именно роботы и должны там работать. На Луне потребуются машины самых разных классов – антропоморфные, манипуляционные, роботы комбинированного типа, на колесных и шагающих шасси.– Кстати, если говорить о предыдущем поколении роботов-аватаров, не могли бы вы поделиться историей названия FEDOR? В СМИ и блогосфере высказывались разные предположения…– Да, история действительно интересная. В Фонде перспективных исследований (ФПИ) проходит ежегодный показ работ руководителям различных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти) и первому лицу страны, как правило это происходит в декабре-феврале. Перед этими показами к нам обычно приезжал Дмитрий Олегович Рогозин, который занимал тогда должность вице-премьера, курирующего "оборонку" и космос. Когда он приходил на ту часть экспозиции, которая была посвящена роботам, то говорил: "О, Федор!".Ну, Федор – так Федор, мы это услышали и стали придумывать под это дело, скажем, некое обоснование. В итоге русское имя "Федор" стало означать "Финальный экспериментальный образец демонстрационного исследования" (Final Experimental Demonstration Object Research). На все это потребовалось дня два, потому что выписывались всевозможные слова и таким образом все-таки подобрали "расшифровку". Хорошее русское имя, почему бы им не воспользоваться! (смеется)– А почему "Теледроид" решили русским именем не называть?– "Теледроид" это все-таки проект, а как будет называться сам робот, мы пока не знаем. Может быть, это будет FEDOR-2, а может и другое имя получит.– Каков по-вашему "потолок" применения человекоподобных роботов?– Наша цель не в том, чтобы заместить человека роботами во всех сферах жизни. В первую очередь мы хотим применять роботов там, где у нас рутина или же где работа человека небезопасна. Поэтому машины внедряются там, где имеет место неблагоприятная для работы и жизни человека среда, это могут быть различные химические и радиоактивные загрязнения, глубины мирового океана, космос и так далее.Есть такие профессии, куда сегодня просто не идут, потому что человек устает от монотонной работы, ему нужно больше творчества, а робот будет работать там столько, сколько ему скажут.И потом нельзя сказать, что вот поставили робота, и человек в этот момент "исчез", ведь для обслуживания этого робота потребуется один, а то и несколько специалистов: нужно программировать, ремонтировать, решать многие другие задачи.Цифры говорят о многом, если, например, посмотреть на рынок промышленных роботов, то на 10 000 человек у нас приходится всего шесть промышленных роботов. В среднем по миру на 10 тысяч жителей приходится 112 промышленных роботов, а есть такие страны как Южная Корея и Сингапур, где речь идет уже о 900 машинах на 10 тысяч душ. И что, разве там по улицам бегают бедные и голодные люди?– В Корее проблема бедности есть, об этом уже всемирно известные фильмы и сериалы снимают…– Да, там есть экономические проблемы, но роботы в них не виноваты, причина тому – утрата частью населения мотивации, нежелание учиться и получать профессиональные навыки и так далее. При этом разрыв в уровне внедрения технологий между РФ и ними остается колоссальным.Если взглянуть в прошлое, то мы увидим, что в 1980-е годы в СССР было около 70 тысяч промышленных роботов, в то время как в США – всего 25-30 тысяч. И ничего, "восстания машин" не случилось!Человек должен развиваться, стремиться к тому, чтобы появлялись новые интересы. Не так давно по историческим меркам такой отрасли, как IT и программирование просто не существовало, теперь же потребность в таких специалистах ежегодно растет и исчисляется сотнями тысяч человек.– Поговорим о другом вашем известном проекте – перспективной роботизированной платформе "Маркер", на каком этапе он сейчас находится?– Работы по "Маркеру" мы завершили – в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках него мы отработали целый ряд технологий, но самое главное – технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств. Было разработано пять платформ – две колесные и три гусеничные, а также различная полезная нагрузка: транспортные модули, оптико-электронные, модули для запуска с робота малоразмерных дронов и так далее.Проектом заинтересовались различные организации и запросили у ФПИ результаты работ по "Маркеру", в частности речь идет о подведомственной структуре "Роскосмоса" – НТЦ "Охрана". Они заинтересованы в создании на базе "Маркера" роботов-охранников, которые могли бы перемещаться по отдельно выделенной территории, ее патрулировать, контролировать, выявлять определенные предметы и противодействовать потенциальным нарушителям.– Работает ли "Андроидная техника" на перспективу? Есть ли у вас в планах условный "Маркер-2"?– Мы безусловно бы хотели, чтобы появился "Маркер-2", потому что есть целый ряд задач, которые изначально не были учтены в техзадании этой платформы. Но все будет зависеть от вводных Росгвардии, Минобороны и других силовых ведомств, кому могут быть интересны эти технологии.Мало родить ребенка – нужно его вырастить, воспитать, и вот этот процесс с "Маркером" нам еще предстоит пройти. Все, что мы пока с ним показали – это отдельные технологии, но чтобы мы его могли воспринимать как настоящего робота, нужно, чтобы все эти технологии между собой гармонично взаимодействовали.– В этом году вышли марки с техническими достижениями России, среди них – изображения роботов двух ваших проектов с ФПИ, не могли бы вы рассказать об этом подробнее?– Как вы знаете, 2021 год был объявлен Годом науки и технологий, в рамках которого прошло свыше 5500 различных мероприятий, нацеленных на развитие и привлечение молодежи в науку. Также, учитывая значимость науки и технологий для развития современного государства, были отмечены высокотехнологичные инновационные разработки социально-экономического, военного и двойного назначения выпуском специального издания марок номиналом 24 рубля. Всего четыре проекта были удостоены возможности появиться на марках, это антропоморфный робот "Федор", летательный аппарат вертикального взлета и посадки с циклическими движителями "Циклон", экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" и автономный необитаемый аппарат "Витязь". Таким образом, на двух из четырех марках изображены роботы реализованных нами по заказу ФПИ проектов. Для нас это действительно большое достижение, которое невозможно было бы реализовать вне рамок проектов ФПИ.– Вернемся к робототехнической отрасли в целом: на каком уровне сегодня находится отечественная электронно-компонентная база? Учитывая непрекращающиеся угрозы новых санкций, нет ли рисков, что это затормозит ее развитие?– Вопрос крайне неоднозначный, потому что, если говорить с точки зрения технологий, в рамках того же ФПИ есть структура, которая называется "Национальный центр базовых элементов и технологий робототехники" и в рамках этой структуры как раз организована комиссия, решающая эти вопросы.Если же разложить робота на несколько составляющих: датчики, корпуса, двигатели, редукторы и так далее – то с каждой из них ситуация будет разной. Например, немецкая компания, которая раньше нам поставляла двигатели, отказалась с нами сотрудничать. Мы сейчас делаем подобные электродвигатели уже сами, успешно освоили серийное производство. Более того, совместно с нашим партнером ФГБОУ ВПО "МГТУ имени Носова" организовали научно-исследовательскую лабораторию перспективных электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов. Результаты исследований, проводимых в новой лаборатории, будут использованы для улучшения линейки электродвигателей нового поколения.А вот волновые редукторы очень слабо развиты у нас – практически все мы закупаем за рубежом, контроллеры хорошо сдвинулись, но отставание присутствует. Пока все неровно и много "белых пятен" над которыми необходимо работать.В направлении импортозамещения активно работают Минпромторг и различные ассоциации. Недавно мы собирались в рамках стратегической сессии "Ассоциации предприятий по разработке и производству робототехники и систем интеллектуального управления", обсудили целый ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются разработчики и производители отечественных компонентов и робототехнических решений. Одна из ключевых задач ассоциации, на данный момент – лоббирование интересов отечественных предприятий данной отрасли в самых различных кругах.– Получает ли, по вашему мнению, отрасль достаточную поддержку?– Проблема в том, что в России о робототехнике сегодня говорят все, но она ни за кем не закреплена. То есть она ровным слоем "размазана" по ФОИВам, сейчас вроде бы наметилась тенденция ее четкого закрепления за Минпромторгом.Самое главное для отечественной робототехнической отрасли сегодня – это чтобы у нее появилась "голова", то есть тот орган, который будет за нее отвечать, являться и постановщиком задач, и заказчиком, и контролером процессов.Сейчас фактически господдержки нет, многое предстоит сделать. Есть та же "Стратегия развития отечественной робототехники до 2030 года", разработанная в рамках Академии наук и ЦНИИРТК, но пока она находится на обсуждении в Минобрнауки, и ее дальнейшая судьба пока неизвестна. ФПИ создавал "Комплексную целевую программу развития робототехники двойного назначения", но она тоже пока не выполняется, потому что под нее нет средств.Если посмотреть на частный сектор, то ситуация и вовсе ужасная. По факту у нас отсутствуют частные инвесторы, которые бы вкладывались в разработку и развитие робототехники. Они считают, что это рискованно, нет рынка, а значит, и не стоит этим вообще заниматься.Дело в том, что бизнес "заточен" на быструю прибыль, поэтому многие стартапы, которые здесь бегают годами, мучаются, пытаясь получить финансирования под свои проекты, в итоге переезжают в Силиконовую долину или Европу, там "упаковывают" эти проекты в новую оболочку, получают инвестиции, и в Россию уже не возвращаются. Такое отношение надо менять, и не только на уровне государства и бизнеса, но и у простых граждан. На популяризацию робототехники в том числе направлен уникальный проект – строящийся в Магнитогорске парк "Притяжение", в 2022 году откроется его первая очередь, он будет поэтапно развиваться в ближайшие три года. Там среди прочего будет так называемая локация "Создаваемое человеком", один блок которой будет посвящен космосу, там мы постарались объединить космос, металлургию и робототехнику. Это будет, наверное, единственное место в стране, где будет представлен космический модуль – имитация лунной базы. Человек, зашедший туда, будет видеть в иллюминаторы поверхность Луны и роботов, ведущих на ее поверхности работы. Также будет большой блок, посвященный медицине будущего, а она, как и космос, не может развиваться без участия роботов самого разного назначения, порой таких, какими мы их видим в фантастических фильмах. Следует отметить, что спускаемый аппарат Союз МС-14, на котором робот FEDOR слетал к МКС и благополучно вернулся на Землю, также станет частью экспозиции проекта "Притяжение".

https://realty.ria.ru/20211223/robot-sobaka-1765040276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/roboty-1763954499.html

https://ria.ru/20211203/roboty-1762045063.html

https://ria.ru/20211013/tyumgu-1754199941.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211001/robot-1752604709.html

https://ria.ru/20211109/roboty-1758278606.html

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технологии, интервью, нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), россия, евгений дудоров