10:07 11.01.2022 (обновлено: 10:21 11.01.2022)
Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить
В Магадане будут судить 20-летнюю девушку без прав, по вине которой в ДТП погибли двое
© Пресс-служба УМВД России по Магаданской областиДТП в Магаданской области с участием автомобилей "Тойота Цельсиор" и "Тойота Королла"
© Пресс-служба УМВД России по Магаданской области
ДТП в Магаданской области с участием автомобилей "Тойота Цельсиор" и "Тойота Королла"
МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города, управлявшей автомобилем без прав и совершившей ДТП, в котором погибли 2 человека, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает во вторник УМВД России по региону.
"29 октября 2021 года двадцатилетняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль иномарки "Тойота Цельсиор". Помимо водителя в автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Двигаясь на участке автодороги на территории посёлка Сокол, обвиняемая не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения и столкновение с иномаркой "Тойота Королла". В результате ДТП водитель и пассажир "Тойоты Королла" от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из пассажиров "Тойота Цельсиор" получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что девушку обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц".
"Следователь также установил, что обвиняемая в нарушении правил эксплуатации транспортного средства управляла автомобилем, на оси которого были установлены шины с различной глубиной и рисунком протектора. В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи УК РФ – лишение свободы на срок до семи лет", - дополняет ведомство.
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