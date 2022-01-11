Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/dtp-1767278996.html
Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить
Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить - РИА Новости, 11.01.2022
Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города, управлявшей автомобилем без прав и совершившей ДТП, в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:07
2022-01-11T10:21
происшествия
магаданская область
магадан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767279813_343:0:3984:2048_1920x0_80_0_0_e4d03e909a7c9d26a13f69a3d4324f56.jpg
МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города, управлявшей автомобилем без прав и совершившей ДТП, в котором погибли 2 человека, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает во вторник УМВД России по региону."29 октября 2021 года двадцатилетняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль иномарки "Тойота Цельсиор". Помимо водителя в автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Двигаясь на участке автодороги на территории посёлка Сокол, обвиняемая не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения и столкновение с иномаркой "Тойота Королла". В результате ДТП водитель и пассажир "Тойоты Королла" от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из пассажиров "Тойота Цельсиор" получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.Уточняется, что девушку обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц"."Следователь также установил, что обвиняемая в нарушении правил эксплуатации транспортного средства управляла автомобилем, на оси которого были установлены шины с различной глубиной и рисунком протектора. В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи УК РФ – лишение свободы на срок до семи лет", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html
https://ria.ru/20211216/peterburg-1763976946.html
магаданская область
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767279813_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_4959ddbe6757c35b1bd1a5b35bc3ded7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, магадан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
10:07 11.01.2022 (обновлено: 10:21 11.01.2022)
 
Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить

В Магадане будут судить 20-летнюю девушку без прав, по вине которой в ДТП погибли двое

© Пресс-служба УМВД России по Магаданской областиДТП в Магаданской области с участием автомобилей "Тойота Цельсиор" и "Тойота Королла"
ДТП в Магаданской области с участием автомобилей Тойота Цельсиор и Тойота Королла
© Пресс-служба УМВД России по Магаданской области
ДТП в Магаданской области с участием автомобилей "Тойота Цельсиор" и "Тойота Королла"
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города, управлявшей автомобилем без прав и совершившей ДТП, в котором погибли 2 человека, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает во вторник УМВД России по региону.
"29 октября 2021 года двадцатилетняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль иномарки "Тойота Цельсиор". Помимо водителя в автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Двигаясь на участке автодороги на территории посёлка Сокол, обвиняемая не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения и столкновение с иномаркой "Тойота Королла". В результате ДТП водитель и пассажир "Тойоты Королла" от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из пассажиров "Тойота Цельсиор" получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Валерия Башкирова на заседании Тверского суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября 2021, 20:51
Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей в Солнцево
Уточняется, что девушку обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц".
"Следователь также установил, что обвиняемая в нарушении правил эксплуатации транспортного средства управляла автомобилем, на оси которого были установлены шины с различной глубиной и рисунком протектора. В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи УК РФ – лишение свободы на срок до семи лет", - дополняет ведомство.
Кадры аварии на Невском проспекте - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 08:51
На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил двух человек
 
ПроисшествияМагаданская областьМагаданМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:55Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
22:51В Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТОПосол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТОВ Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом