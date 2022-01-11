https://ria.ru/20220111/dtp-1767278996.html

Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить

Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить - РИА Новости, 11.01.2022

Виновницу смертельного ДТП в Магадане, у которой не было прав, будут судить

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города, управлявшей автомобилем без прав и совершившей ДТП, в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:07

2022-01-11T10:07

2022-01-11T10:21

происшествия

магаданская область

магадан

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авто

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МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города, управлявшей автомобилем без прав и совершившей ДТП, в котором погибли 2 человека, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает во вторник УМВД России по региону."29 октября 2021 года двадцатилетняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль иномарки "Тойота Цельсиор". Помимо водителя в автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Двигаясь на участке автодороги на территории посёлка Сокол, обвиняемая не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения и столкновение с иномаркой "Тойота Королла". В результате ДТП водитель и пассажир "Тойоты Королла" от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из пассажиров "Тойота Цельсиор" получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.Уточняется, что девушку обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц"."Следователь также установил, что обвиняемая в нарушении правил эксплуатации транспортного средства управляла автомобилем, на оси которого были установлены шины с различной глубиной и рисунком протектора. В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи УК РФ – лишение свободы на срок до семи лет", - дополняет ведомство.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html

https://ria.ru/20211216/peterburg-1763976946.html

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происшествия, магаданская область, магадан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия