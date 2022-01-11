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В центре образования на Чукотке запеканку для детей взбивали дрелью

В центре образования на Чукотке запеканку для детей взбивали дрелью - РИА Новости, 11.01.2022

В центре образования на Чукотке запеканку для детей взбивали дрелью

Директор Центра образования села Лаврентия на Чукотке оштрафован за то, что твороженную запеканку для детей там готовили с помощью дрели с насадкой для... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:50

2022-01-11T09:50

2022-01-11T09:51

происшествия

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Директор Центра образования села Лаврентия на Чукотке оштрафован за то, что твороженную запеканку для детей там готовили с помощью дрели с насадкой для строительного миксера, сообщает региональная прокуратура.В сообщении отмечается, что прокуратура провела проверку после того, как в мессенджере были опубликованы фотографии, на которых запечатлен процесс приготовления творожной запеканки в МБОУ "Центр образования села Лаврентия" с использованием не предназначенных для этого предметов."Установлено, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил посуда, используемая в МБОУ для приготовления творожной массы для запеканки из творога, выполнена из алюминия, а непосредственно для размешивания творожной массы использовалась электрическая дрель с насадкой для строительного миксера", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что в отношении директора образовательного учреждения возбуждено административное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения", а также в отношении юридического лица - по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ "Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований)".По результатам рассмотрения материалов дела руководитель образовательной организации, а также юридическое лицо оштрафованы на 3 тысячи рублей и 110 тысяч рублей соответственно, добавили в прокуратуре.РИА Новости пока не располагает комментарием руководства образовательного учреждения по поводу данной ситуации.

https://ria.ru/20210402/stolovaya-1604040047.html

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происшествия, чукотка, россия