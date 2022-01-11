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Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе

Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе - РИА Новости, 11.01.2022

Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе

Пора предметно договариваться о деэскалации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:42

2022-01-11T11:42

2022-01-11T12:23

в мире

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владимир зеленский

донбасс

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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Пора предметно договариваться о деэскалации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Во вторник в Киеве прошла встреча Зеленского с советниками руководителей Франции и Германии, стороны договорились поддерживать контакты.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Пути урегулирования обсуждает "Нормандская четверка" — группа лидеров России, Украины, Германии и Франции. В 2015-2016 годах они пришли к соглашению о линии разграничения, подготовили встречу в белорусской столице, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019-го, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что минские договоренности остаются базисом для работы.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

киев

донбасс

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в мире, киев, владимир зеленский, донбасс