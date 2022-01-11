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Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе
Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе - РИА Новости, 11.01.2022
Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе
Пора предметно договариваться о деэскалации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:42
2022-01-11T12:23
в мире
киев
владимир зеленский
донбасс
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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Пора предметно договариваться о деэскалации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Во вторник в Киеве прошла встреча Зеленского с советниками руководителей Франции и Германии, стороны договорились поддерживать контакты.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Пути урегулирования обсуждает "Нормандская четверка" — группа лидеров России, Украины, Германии и Франции. В 2015-2016 годах они пришли к соглашению о линии разграничения, подготовили встречу в белорусской столице, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019-го, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что минские договоренности остаются базисом для работы.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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в мире, киев, владимир зеленский, донбасс
11:42 11.01.2022 (обновлено: 12:23 11.01.2022)
 
Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе

Президент Украины Зеленский: Киев готов договариваться о прекращении конфликта в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Пора предметно договариваться о деэскалации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", — приводит слова главы государства его пресс-служба.
Во вторник в Киеве прошла встреча Зеленского с советниками руководителей Франции и Германии, стороны договорились поддерживать контакты.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек.
Пути урегулирования обсуждает "Нормандская четверка" — группа лидеров России, Украины, Германии и Франции. В 2015-2016 годах они пришли к соглашению о линии разграничения, подготовили встречу в белорусской столице, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019-го, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что минские договоренности остаются базисом для работы.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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