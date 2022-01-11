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Додон обратился к президенту Молдавии из-за газового кризиса
Додон обратился к президенту Молдавии из-за газового кризиса - РИА Новости, 11.01.2022
Додон обратился к президенту Молдавии из-за газового кризиса
Экс-президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне, чтобы обсудить энергетический... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:03
2022-01-11T16:03
экономика
молдавия
газпром
сергей куприянов
игорь додон
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне, чтобы обсудить энергетический кризис.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому"."Молдавию и ее граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг. Призываю высшее руководство Молдавии одуматься… и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическими российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он отметил, что у властей страны в прошлом полугодии существовала возможность наладить прямой диалог с руководством России, но она была проигнорирована."Попытки отдельных руководителей Молдавии переложить ответственность за этот социальный и энергетический геноцид на "мировые тенденции" не могут служить оправданием на фоне более низких цен энергоресурсов для таких европейских стран, как Сербия, Венгрия, та же Германия и другие страны, которые смогли договориться с Российской Федерацией", - добавил Додон."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220110/gaz-1767151735.html
https://ria.ru/20211124/moldaviya-1760560988.html
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экономика, молдавия, газпром, сергей куприянов, игорь додон, молдовагаз, россия
16:03 11.01.2022
 
Додон обратился к президенту Молдавии из-за газового кризиса

Экс-глава Молдавии Додон призвал Санду обратиться к России из-за газового кризиса

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПочетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон
Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне, чтобы обсудить энергетический кризис.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому".
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 12:59
В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"
"Молдавию и ее граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг. Призываю высшее руководство Молдавии одуматься… и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическими российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у властей страны в прошлом полугодии существовала возможность наладить прямой диалог с руководством России, но она была проигнорирована.
"Попытки отдельных руководителей Молдавии переложить ответственность за этот социальный и энергетический геноцид на "мировые тенденции" не могут служить оправданием на фоне более низких цен энергоресурсов для таких европейских стран, как Сербия, Венгрия, та же Германия и другие страны, которые смогли договориться с Российской Федерацией", - добавил Додон.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 16:48
"Газпром" дал Молдавии отсрочку в выплатах за газ
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
 
ЭкономикаМолдавияГазпромСергей КуприяновИгорь ДодонМолдовагазРоссия
 
 
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