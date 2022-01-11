https://ria.ru/20220111/dedlayn-1767305445.html
Россия против затягивания переговоров по безопасности, заявил Песков
Россия против затягивания переговоров по безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022
Россия против затягивания переговоров по безопасности, заявил Песков
Дедлайна по консультациям по гарантиям безопасности нет, но Россию абсолютно не устроит бесконечное затягивание этого процесса, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:10
2022-01-11T12:10
2022-01-11T12:29
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дедлайна по консультациям по гарантиям безопасности нет, но Россию абсолютно не устроит бесконечное затягивание этого процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (переговоры – ред.) не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более чёткую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас ещё, к сожалению, какие-то выводы делать невозможно", - сказал Песков.Он добавил, что "каких-то четких дедлайнов здесь нет, их, конечно, никто не ставит". "Есть только позиция Россия о том, что нас абсолютно не устроит бесконечное затягивание этого процесса", - отметил пресс-секретарь президента РФ.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220111/peregovoory-1767294760.html
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россия, в мире, украина, сша, европа, дмитрий песков, нато, совет россия-нато
12:10 11.01.2022 (обновлено: 12:29 11.01.2022)
Россия против затягивания переговоров по безопасности, заявил Песков
Песков: Россию не устроит бесконечное затягивание консультаций по гарантиям безопасности