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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/crown-1767176646.html
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 11.01.2022
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"
Стало известно, что пакистанский актер Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в пятом сезоне "Короны". Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:23
2022-01-11T04:23
культура
диана, принцесса уэльская
netflix
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Стало известно, что пакистанский актер Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в пятом сезоне "Короны". Об этом сообщает Variety. Он воплотит образ Хасната Хана, британско-пакистанского кардиохирурга, с которым Диана встречалась с 1995 по 1997 год. Она рассталась с ним после того, как познакомилась с Доди Аль-Файедом. 31-го августа 1997-го они попали в аварию. Диана умерла в больнице через два часа после столкновения. Доди скончался на месте трагедии. Хан был в Вестминстерском аббатстве в сентябре 1997-го года на похоронах бывшей возлюбленной. Это не первый раз, когда роман Дианы и Хана переносится на экран. В сентябре 2013-го вышел фильм Оливера Хиршбигеля "Диана: История любви". В нем рассказывается о двух последних годах жизни Леди Ди, в том числе и об ее отношениях с Ханом. Диану тогда сыграла Наоми Уоттс, а кардиохирурга — английский актер индийского происхождения Навин Эндрюс. В новом сезоне "Короны" образ Дианы воплотит Элизабет Дебики, а Доди Аль-Файеда — Халид Абдалла. Планируется, что новые эпизоды сериала выйдут в ноябре 2022 года.
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диана, принцесса уэльская, netflix, новости культуры, кино и сериалы
04:23 11.01.2022
 
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Стало известно, что пакистанский актер Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в пятом сезоне "Короны". Об этом сообщает Variety.
© AFP 2021 / Asif HasanПакистанский актер Хумаюн Саид
Пакистанский актер Хумаюн Саид - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Asif Hasan
Пакистанский актер Хумаюн Саид
Он воплотит образ Хасната Хана, британско-пакистанского кардиохирурга, с которым Диана встречалась с 1995 по 1997 год. Она рассталась с ним после того, как познакомилась с Доди Аль-Файедом. 31-го августа 1997-го они попали в аварию. Диана умерла в больнице через два часа после столкновения. Доди скончался на месте трагедии. Хан был в Вестминстерском аббатстве в сентябре 1997-го года на похоронах бывшей возлюбленной.
Это не первый раз, когда роман Дианы и Хана переносится на экран. В сентябре 2013-го вышел фильм Оливера Хиршбигеля "Диана: История любви". В нем рассказывается о двух последних годах жизни Леди Ди, в том числе и об ее отношениях с Ханом. Диану тогда сыграла Наоми Уоттс, а кардиохирурга — английский актер индийского происхождения Навин Эндрюс.
В новом сезоне "Короны" образ Дианы воплотит Элизабет Дебики, а Доди Аль-Файеда — Халид Абдалла.
Планируется, что новые эпизоды сериала выйдут в ноябре 2022 года.
Кадр из фильма Спенсер
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КультураДиана, принцесса УэльскаяNetflixНовости культурыКино и сериалы
 
 
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