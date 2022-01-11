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Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 11.01.2022

Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

Стало известно, что пакистанский актер Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в пятом сезоне "Короны". Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:23

2022-01-11T04:23

2022-01-11T04:23

культура

диана, принцесса уэльская

netflix

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Стало известно, что пакистанский актер Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в пятом сезоне "Короны". Об этом сообщает Variety. Он воплотит образ Хасната Хана, британско-пакистанского кардиохирурга, с которым Диана встречалась с 1995 по 1997 год. Она рассталась с ним после того, как познакомилась с Доди Аль-Файедом. 31-го августа 1997-го они попали в аварию. Диана умерла в больнице через два часа после столкновения. Доди скончался на месте трагедии. Хан был в Вестминстерском аббатстве в сентябре 1997-го года на похоронах бывшей возлюбленной. Это не первый раз, когда роман Дианы и Хана переносится на экран. В сентябре 2013-го вышел фильм Оливера Хиршбигеля "Диана: История любви". В нем рассказывается о двух последних годах жизни Леди Ди, в том числе и об ее отношениях с Ханом. Диану тогда сыграла Наоми Уоттс, а кардиохирурга — английский актер индийского происхождения Навин Эндрюс. В новом сезоне "Короны" образ Дианы воплотит Элизабет Дебики, а Доди Аль-Файеда — Халид Абдалла. Планируется, что новые эпизоды сериала выйдут в ноябре 2022 года.

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диана, принцесса уэльская, netflix, новости культуры, кино и сериалы