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Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель - РИА Новости, 11.01.2022

Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель

Рост мировых цен на нефть ускорился до 3%, при этом стоимость марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель впервые с 16 ноября, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:41

2022-01-11T19:41

2022-01-11T19:41

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рост мировых цен на нефть ускорился до 3%, при этом стоимость марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель впервые с 16 ноября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,04%, до 83,33 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 80,91 доллара.В целом нефть продолжают поддерживать ожидания по балансу спроса и предложения, при этом ослабление доллара поспособствовало удорожанию этого вида сырья. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 95,76 пункта. Удешевление доллара делает нефть более доступной при ее покупке в другой валюте.Рынки также ожидают публикацию краткосрочного прогноза (STEO) Минэнерго США, в публикации будут содержаться данные по ожидаемой стоимости нефти и уровню добычи в ближайшие годы. В декабрьском прогнозе говорилось, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 70,05 доллара, а WTI - 66,42 доллара.Инвесторы также ждут еженедельную статистику по запасам нефти в США в среду. Аналитики полагают, что за неделю по 7 января коммерческие запасы нефти в стране упали на 2 миллиона баррелей, что может стать седьмой неделей снижения запасов подряд.Эксперты при этом отмечают и влияние уровня добычи на цены. Как считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, хотя основные производители нефти ОПЕК приняли решение наращивать добычу, уровень производства был ниже обещанного, что также позитивно отражается на нефтяных котировках.

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