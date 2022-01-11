"Хватит тыкать в медведя". Британцы поддержали Россию перед угрозами НАТО

12:19 11.01.2022 (обновлено: 13:20 11.01.2022)
Британцы поддержали требования России к США по вопросу безопасности
Читатели Daily Mail: расширение НАТО угрожает безопасности российских границ
Военнослужащий на границе России
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail продолжают активно обсуждать обострение вокруг Украины.
Поводом для дискуссии послужила статья, посвященная прошедшим накануне консультациям России и США по гарантиям безопасности.
Большинство пользователей сравнили нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом 1961 года, когда США выступили против размещения советских ракет на Кубе.
"Россия никогда не предпримет попыток вторжения на Украину, если НАТО прекратит угрожать размещением своих войск рядом с ее границами", — написал Jeremiiah.
"Альянс должен прекратить "стучать России в дверь". Понравилось бы, например, США или Великобритании, если бы Москва разместила вооружение в нескольких сотнях миль от их границ?" — задался вопросом MadLFC.
"Правда на стороне России. США чуть не на развязали войну в 1960-х из-за советских ракет на Кубе. Москва воспринимает нынешнюю ситуацию в таком же ключе", — отметил simon25.
Некоторые комментаторы нашли место для юмора.
"Если Путин вторгнется на Украину, все закончится еще до того, как Сонный Джо (президент США Джо Байден. — Прим. ред.) проснется после дневного сна", — иронизирует denbo1.
Другие читатели убеждены, что России и США пора перестать напрасно тратить время на примирение и наконец начать сближение с целью противостояния Китаю.
Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Консультации продолжатся 12 января в Брюсселе, где состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — в Вене, на площадке ОДКБ в Европе.