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Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США - РИА Новости, 11.01.2022
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США
Россия донесла до США и НАТО свои опасения, вопросы безопасности в Европе нужно обсуждать, заявил посол США в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:51
2022-01-11T21:17
в мире
сша
европа
нато
россия
совет россия-нато
обсе
джон салливан
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия донесла до США и НАТО свои опасения, вопросы безопасности в Европе нужно обсуждать, заявил посол США в РФ Джон Салливан.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Конечно, Россия донесла до США и до НАТО свои опасения, и в публичном порядке, и в частном... Есть вопросы, которые все мы, все заинтересованные стороны - Россия, США, НАТО, ОБСЕ - должны обсуждать относительно безопасности в Европе. У нас, у США, есть опасения, Россия высказала свои опасения", - сказал он в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ), комментируя итоги переговоров в Женеве накануне.Прошедшая накануне встреча в Женеве была продуктивной, пока нет ощущения, что США и РФ движутся в направлении провала, при этом Штаты все-таки предпочитают взаимодействовать с Россией непублично, заявил посол США в РФ Джон Салливан."В конечном счете он (провал) может наступить... Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ).При этом посол отметил, что в оценке итогов США стараются быть очень аккуратными в том, что говорят публично. "Мы хотим взаимодействовать с российской стороной, считаем, что лучший способ добиться этого - непубличные дискуссии, наподобие вчерашней", - добавил посол.Он добавил, что прошедшая накануне дискуссия представителей России и США замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман была продуктивной, стороны обсудили не только вопросы стратегической стабильности, но и безопасности в Европе, перспективы вступления новых членов в НАТО."Это была продуктивная дискуссия, но она лишь одна из череды дискуссий, которые предстоят на этой неделе... У сторон, в том числе НАТО и ОБСЕ, есть многое, что можно продолжать обсуждать по теме безопасности в Европе", - сказал Салливан.Посол США в РФ также отметил, что на встрече в Женеве обсуждались вопросы контроля вооружений и размещения ракет в Европе, а также "идея о взаимной договоренности по военным учениям".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767246892.html
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в мире, сша, европа, нато, россия, совет россия-нато, обсе, джон салливан
19:51 11.01.2022 (обновлено: 21:17 11.01.2022)
 
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США

Посол США Салливан: Россия донесла до НАТО свои опасения по вопросам безопасности в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия донесла до США и НАТО свои опасения, вопросы безопасности в Европе нужно обсуждать, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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"Конечно, Россия донесла до США и до НАТО свои опасения, и в публичном порядке, и в частном... Есть вопросы, которые все мы, все заинтересованные стороны - Россия, США, НАТО, ОБСЕ - должны обсуждать относительно безопасности в Европе. У нас, у США, есть опасения, Россия высказала свои опасения", - сказал он в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ), комментируя итоги переговоров в Женеве накануне.
Прошедшая накануне встреча в Женеве была продуктивной, пока нет ощущения, что США и РФ движутся в направлении провала, при этом Штаты все-таки предпочитают взаимодействовать с Россией непублично, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
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"В конечном счете он (провал) может наступить... Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ).
При этом посол отметил, что в оценке итогов США стараются быть очень аккуратными в том, что говорят публично. "Мы хотим взаимодействовать с российской стороной, считаем, что лучший способ добиться этого - непубличные дискуссии, наподобие вчерашней", - добавил посол.
Он добавил, что прошедшая накануне дискуссия представителей России и США замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман была продуктивной, стороны обсудили не только вопросы стратегической стабильности, но и безопасности в Европе, перспективы вступления новых членов в НАТО.
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"Это была продуктивная дискуссия, но она лишь одна из череды дискуссий, которые предстоят на этой неделе... У сторон, в том числе НАТО и ОБСЕ, есть многое, что можно продолжать обсуждать по теме безопасности в Европе", - сказал Салливан.
Посол США в РФ также отметил, что на встрече в Женеве обсуждались вопросы контроля вооружений и размещения ракет в Европе, а также "идея о взаимной договоренности по военным учениям".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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