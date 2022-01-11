https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767401794.html
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США - РИА Новости, 11.01.2022
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США
Россия донесла до США и НАТО свои опасения, вопросы безопасности в Европе нужно обсуждать, заявил посол США в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:51
2022-01-11T19:51
2022-01-11T21:17
в мире
сша
европа
нато
россия
совет россия-нато
обсе
джон салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия донесла до США и НАТО свои опасения, вопросы безопасности в Европе нужно обсуждать, заявил посол США в РФ Джон Салливан.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Конечно, Россия донесла до США и до НАТО свои опасения, и в публичном порядке, и в частном... Есть вопросы, которые все мы, все заинтересованные стороны - Россия, США, НАТО, ОБСЕ - должны обсуждать относительно безопасности в Европе. У нас, у США, есть опасения, Россия высказала свои опасения", - сказал он в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ), комментируя итоги переговоров в Женеве накануне.Прошедшая накануне встреча в Женеве была продуктивной, пока нет ощущения, что США и РФ движутся в направлении провала, при этом Штаты все-таки предпочитают взаимодействовать с Россией непублично, заявил посол США в РФ Джон Салливан."В конечном счете он (провал) может наступить... Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ).При этом посол отметил, что в оценке итогов США стараются быть очень аккуратными в том, что говорят публично. "Мы хотим взаимодействовать с российской стороной, считаем, что лучший способ добиться этого - непубличные дискуссии, наподобие вчерашней", - добавил посол.Он добавил, что прошедшая накануне дискуссия представителей России и США замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман была продуктивной, стороны обсудили не только вопросы стратегической стабильности, но и безопасности в Европе, перспективы вступления новых членов в НАТО."Это была продуктивная дискуссия, но она лишь одна из череды дискуссий, которые предстоят на этой неделе... У сторон, в том числе НАТО и ОБСЕ, есть многое, что можно продолжать обсуждать по теме безопасности в Европе", - сказал Салливан.Посол США в РФ также отметил, что на встрече в Женеве обсуждались вопросы контроля вооружений и размещения ракет в Европе, а также "идея о взаимной договоренности по военным учениям".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767246892.html
https://ria.ru/20220110/nerasshirenie-1767231721.html
https://ria.ru/20220111/zakharova-1767402731.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато, россия, совет россия-нато, обсе, джон салливан
19:51 11.01.2022 (обновлено: 21:17 11.01.2022)
Россия донесла до НАТО свои опасения, заявил посол США
Посол США Салливан: Россия донесла до НАТО свои опасения по вопросам безопасности в Европе
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия
донесла до США
и НАТО
свои опасения, вопросы безопасности в Европе
нужно обсуждать, заявил посол США в РФ Джон Салливан
.
Россия и США 9-10 января в Женеве
провели консультации по предложениям Москвы
о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе
состоится заседание Совета Россия-НАТО
, а в Вене
- консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Конечно, Россия донесла до США и до НАТО свои опасения, и в публичном порядке, и в частном... Есть вопросы, которые все мы, все заинтересованные стороны - Россия, США, НАТО, ОБСЕ
- должны обсуждать относительно безопасности в Европе. У нас, у США, есть опасения, Россия высказала свои опасения", - сказал он в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ), комментируя итоги переговоров в Женеве накануне.
Прошедшая накануне встреча в Женеве была продуктивной, пока нет ощущения, что США и РФ движутся в направлении провала, при этом Штаты все-таки предпочитают взаимодействовать с Россией непублично, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"В конечном счете он (провал) может наступить... Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь"* (признан иноагентом в РФ).
При этом посол отметил, что в оценке итогов США стараются быть очень аккуратными в том, что говорят публично. "Мы хотим взаимодействовать с российской стороной, считаем, что лучший способ добиться этого - непубличные дискуссии, наподобие вчерашней", - добавил посол.
Он добавил, что прошедшая накануне дискуссия представителей России и США замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман была продуктивной, стороны обсудили не только вопросы стратегической стабильности, но и безопасности в Европе, перспективы вступления новых членов в НАТО.
"Это была продуктивная дискуссия, но она лишь одна из череды дискуссий, которые предстоят на этой неделе... У сторон, в том числе НАТО и ОБСЕ, есть многое, что можно продолжать обсуждать по теме безопасности в Европе", - сказал Салливан.
Посол США в РФ также отметил, что на встрече в Женеве обсуждались вопросы контроля вооружений и размещения ракет в Европе, а также "идея о взаимной договоренности по военным учениям".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России