Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767359792.html
Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД
Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2022
Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД
Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на сделанные предложения по безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:17
2022-01-11T18:54
сша
россия
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет россия-нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на сделанные предложения по безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" по итогам переговоров о стратегической стабильности."Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", — сказала Захарова.При этом она критически отозвалась о комментариях Псаки."Что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят… самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", — сказала она.Россия и США накануне провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Следующими этапами переговоров станут заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января, а затем совещания на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые пройдут в Вене.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220111/peskov-1767305657.html
https://ria.ru/20220111/predlozheniya-1767251478.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, мария захарова
16:17 11.01.2022 (обновлено: 18:54 11.01.2022)
 
Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Москва ждет ответа Вашингтона на предложения по безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на сделанные предложения по безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" по итогам переговоров о стратегической стабильности.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
12:12
В Кремле не видят повода для оптимизма по консультациям России и США
"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", — сказала Захарова.
При этом она критически отозвалась о комментариях Псаки.
"Что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят… самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", — сказала она.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
00:22
В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
Россия и США накануне провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Следующими этапами переговоров станут заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января, а затем совещания на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые пройдут в Вене.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
СШАРоссияВ миреНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Россия-НАТОМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:55Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
22:51В Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТОПосол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТОВ Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом