https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767359792.html

Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД

Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2022

Москва ждет скорого ответа на предложения по безопасности, заявили в МИД

Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на сделанные предложения по безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:17

2022-01-11T16:17

2022-01-11T18:54

сша

россия

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

мария захарова

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на сделанные предложения по безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" по итогам переговоров о стратегической стабильности."Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", — сказала Захарова.При этом она критически отозвалась о комментариях Псаки."Что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят… самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", — сказала она.Россия и США накануне провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Следующими этапами переговоров станут заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января, а затем совещания на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые пройдут в Вене.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон "не позволит никому закрывать другой стране двери в НАТО" и не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220111/peskov-1767305657.html

https://ria.ru/20220111/predlozheniya-1767251478.html

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сша, россия, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, мария захарова