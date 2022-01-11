https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767317293.html

Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе

Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2022

Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе

США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:10

2022-01-11T13:10

2022-01-11T14:08

сша

россия

в мире

украина

нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

сша

россия

украина

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2022

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сша, россия, в мире, украина, нато, совет россия-нато