https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767317293.html
Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе
Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2022
Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе
США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:10
2022-01-11T13:10
2022-01-11T14:08
сша
россия
в мире
украина
нато
совет россия-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_1f846c5379c7ecdd6a64f31ef02d9190.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_8f8a38fe895de7cda84888e37f2dea25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, украина, нато, совет россия-нато
13:10 11.01.2022 (обновлено: 14:08 11.01.2022)
Источник: США ответят на предложения по безопасности на следующей неделе
Источник: США предоставят России ответ на предложения по безопасности на следующей неделе