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Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков

Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022

Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков

Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:14

2022-01-11T12:14

2022-01-11T12:14

сша

вена

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

сша

вена

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сша, вена, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, совет россия-нато, россия