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Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков
Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:14
2022-01-11T12:14
сша
вена
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
совет россия-нато
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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сша, вена, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, совет россия-нато, россия
12:14 11.01.2022
 
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: пока нет готовности для разговора Путина и Байдена по безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
СШАВенаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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