https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767306326.html
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2022
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков
Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:14
2022-01-11T12:14
2022-01-11T12:14
сша
вена
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:12:2975:1685_1920x0_80_0_0_03ddfbf93f6ae6dcaba411c14c6fe973.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
сша
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_916a766cfefce155bdc962ad221aac92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вена, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, совет россия-нато, россия
Пока нет готовности для разговора Путина и Байдена, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: пока нет готовности для разговора Путина и Байдена по безопасности