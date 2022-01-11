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Очевидец объяснил, почему жители Алма-Аты не могли участвовать в погромах

Очевидец объяснил, почему жители Алма-Аты не могли участвовать в погромах - РИА Новости, 11.01.2022

Очевидец объяснил, почему жители Алма-Аты не могли участвовать в погромах

Местные жители не могли принимать участие в беспорядках и перестрелках с силовиками в Алма-Ате, рассказал корреспонденту РИА Новости участник митинга и очевидец РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:28

2022-01-11T17:28

2022-01-11T17:28

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 11 янв – РИА Новости. Местные жители не могли принимать участие в беспорядках и перестрелках с силовиками в Алма-Ате, рассказал корреспонденту РИА Новости участник митинга и очевидец событий в городе.Он добавил, что когда в городе начались беспорядки, многие перестали участвовать в акции протеста, которая приобрела другой вид."Я выходил, мои знакомые выходили. Но когда увидели, что твориться начало, мы не так все видели, мы не за этим выходили. Мы поняли, что это уже не то, и из дома больше не выходили пока все не закончится", - сказал собеседник агентства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767332261.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев