https://ria.ru/20220111/baykal-1767315288.html

Россия и Монголия могут возобновить сотрудничество по Байкалу

Россия и Монголия могут возобновить сотрудничество по Байкалу - РИА Новости, 11.01.2022

Россия и Монголия могут возобновить сотрудничество по Байкалу

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе двусторонней встречи с коллегой из Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом предложил возобновить программу... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:58

2022-01-11T12:58

2022-01-11T12:58

монголия

забайкальский край

игорь краснов

антистихия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745174084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aff72d6dc725dc8327be44365f75d7e6.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе двусторонней встречи с коллегой из Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом предложил возобновить программу сотрудничества по защите окружающей среды в районе озера Байкал, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Встреча состоялась в преддверии празднования 300-летия прокуратуры России. С учетом наработанного опыта Краснов предложил "возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал"."У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, протянувшейся через Алтай, Тыву, Бурятию и Забайкальский край. Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с вами поддержке. В этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях", - цитирует пресс-служба слова Краснова.В 2018 году центр "Антистихия" заявил, что отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий Монголии, в том числе стоки из столицы страны Улан-Батора, продолжают загрязнять озеро Байкал и ухудшать окружающую среду. Сообщалось также, что загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера уже покрыто опасной водорослью - спирогирой, которая характерна для теплых, стоячих водоемов и ранее в Байкале почти не встречалась.

https://ria.ru/20211223/baykal-1765038169.html

монголия

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, забайкальский край, игорь краснов, антистихия, россия