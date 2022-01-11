https://ria.ru/20220111/avtomobili-1767300579.html

Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей

Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей - РИА Новости, 11.01.2022

Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей

Российский рынок в 2022 году ожидает появления 19 моделей машин из КНР, сообщает портал "Китайские автомобили". Дебют некоторых из них должен был состояться еще РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:07

2022-01-11T12:07

2022-01-11T12:07

россия-китай: главное

китай

авто

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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский рынок в 2022 году ожидает появления 19 моделей машин из КНР, сообщает портал "Китайские автомобили". Дебют некоторых из них должен был состояться еще в прошлом году.Бренд JAC должен стать самым продуктивным поставщиком. Он намерен реализовать в РФ кроссоверы S4, S6, S3 и новый пикап T8 Pro. В свою очередь Haval планирует предложить россиянам обновленные F7 и F7x и полноприводный внедорожник Dargo. Помимо них компания пообещала представить электрокар, но его цена пока остается неизвестной.Changanнамерен начать продажу модернизированного кроссовера CS35 Plus, нового поколения CS55 и внедорожника UNI-K. Известная многим Cheryподготовила для реализации Tiggo4 Pro, кроссовер Omoda и премиальный Exeed LX. Помимо них в РФ начнут продавать электрический кроссовер, имя которого держится в секрете. Покупателей также ожидают кроссовер FAW Bestune T5 и пикап DFM Rich.

https://ria.ru/20211229/kitay-1766054462.html

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китай, авто