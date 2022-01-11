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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220111/avtomobili-1767300579.html
Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей
Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей - РИА Новости, 11.01.2022
Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей
Российский рынок в 2022 году ожидает появления 19 моделей машин из КНР, сообщает портал "Китайские автомобили". Дебют некоторых из них должен был состояться еще РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:07
2022-01-11T12:07
россия-китай: главное
китай
авто
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский рынок в 2022 году ожидает появления 19 моделей машин из КНР, сообщает портал "Китайские автомобили". Дебют некоторых из них должен был состояться еще в прошлом году.Бренд JAC должен стать самым продуктивным поставщиком. Он намерен реализовать в РФ кроссоверы S4, S6, S3 и новый пикап T8 Pro. В свою очередь Haval планирует предложить россиянам обновленные F7 и F7x и полноприводный внедорожник Dargo. Помимо них компания пообещала представить электрокар, но его цена пока остается неизвестной.Changanнамерен начать продажу модернизированного кроссовера CS35 Plus, нового поколения CS55 и внедорожника UNI-K. Известная многим Cheryподготовила для реализации Tiggo4 Pro, кроссовер Omoda и премиальный Exeed LX. Помимо них в РФ начнут продавать электрический кроссовер, имя которого держится в секрете. Покупателей также ожидают кроссовер FAW Bestune T5 и пикап DFM Rich.
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китай, авто
12:07 11.01.2022
 

Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей

© AFP 2021 / Greg BakerАвтомобиль Haval F7 на автосалоне в Шанхае
Автомобиль Haval F7 на автосалоне в Шанхае - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Greg Baker
Автомобиль Haval F7 на автосалоне в Шанхае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский рынок в 2022 году ожидает появления 19 моделей машин из КНР, сообщает портал "Китайские автомобили". Дебют некоторых из них должен был состояться еще в прошлом году.
Бренд JAC должен стать самым продуктивным поставщиком. Он намерен реализовать в РФ кроссоверы S4, S6, S3 и новый пикап T8 Pro. В свою очередь Haval планирует предложить россиянам обновленные F7 и F7x и полноприводный внедорожник Dargo. Помимо них компания пообещала представить электрокар, но его цена пока остается неизвестной.
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29 декабря 2021, 18:01Россия-Китай: Главное
Будущее сегодня. Китай готовится к электромобильной революции
Changanнамерен начать продажу модернизированного кроссовера CS35 Plus, нового поколения CS55 и внедорожника UNI-K. Известная многим Cheryподготовила для реализации Tiggo4 Pro, кроссовер Omoda и премиальный Exeed LX. Помимо них в РФ начнут продавать электрический кроссовер, имя которого держится в секрете. Покупателей также ожидают кроссовер FAW Bestune T5 и пикап DFM Rich.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАвто
 
 
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