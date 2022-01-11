https://ria.ru/20220111/ataka-1767303191.html
Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd
Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd - РИА Новости, 11.01.2022
Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd
Юморист и шоумен Гарик Харламов спровоцировал очередную кибератаку. На этот раз он призвал пользователей из России обрушиться на Instagram канадского певца The... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:54
2022-01-11T13:54
2022-01-11T13:54
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Юморист и шоумен Гарик Харламов спровоцировал очередную кибератаку. На этот раз он призвал пользователей из России обрушиться на Instagram канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Харламов запустил этот флешмоб после прослушивания нового альбома исполнителя Dawn FM. Юмористу сборник так понравился, что он решил "засыпать" Эйбела "Браво!"Аудитория комика послушалась. Под одним из последних постов The Weeknd россияне оставили сотни комментариев, цитируя "лозунг" Харламова. Некоторые пошли дальше и создали в комментариях "стену объявлений". Кто-то начал делиться рецептами, искать жилье и даже кальянные. Канадский музыкант на "спам" россиян пока не отреагировал. Ранее Гарик Харламов "нападал" на инстаграмы Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джареда Лето.
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гарик харламов (игорь), шоу-бизнес, новости культуры, музыка, стиль жизни, the weeknd (эйбел тесфайе)
Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd
Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на Instagram певца The Weeknd
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Юморист и шоумен Гарик Харламов спровоцировал очередную кибератаку. На этот раз он призвал пользователей из России обрушиться на Instagram канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе).
Харламов запустил этот флешмоб после прослушивания нового альбома исполнителя Dawn FM. Юмористу сборник так понравился, что он решил "засыпать" Эйбела "Браво!"
"У The Weeknd вышел новый альбом. Давайте сделаем новую кибератаку и напишем ему в комментариях к последнему посту: "Браво! Прекрасный альбом! Мы от Харламова", — написал
резидент Comedy Club.
Аудитория комика послушалась. Под одним из последних постов The Weeknd россияне оставили сотни комментариев, цитируя "лозунг" Харламова.
Некоторые пошли дальше и создали в комментариях "стену объявлений". Кто-то начал делиться рецептами, искать жилье и даже кальянные.
Канадский музыкант на "спам" россиян пока не отреагировал.
Ранее Гарик Харламов "нападал" на инстаграмы Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джареда Лето.