https://ria.ru/20220111/ataka-1767303191.html

Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd

Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd - РИА Новости, 11.01.2022

Гарик Харламов спровоцировал кибератаку россиян на инстаграм The Weeknd

Юморист и шоумен Гарик Харламов спровоцировал очередную кибератаку. На этот раз он призвал пользователей из России обрушиться на Instagram канадского певца The... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:54

2022-01-11T13:54

2022-01-11T13:54

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the weeknd (эйбел тесфайе)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Юморист и шоумен Гарик Харламов спровоцировал очередную кибератаку. На этот раз он призвал пользователей из России обрушиться на Instagram канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Харламов запустил этот флешмоб после прослушивания нового альбома исполнителя Dawn FM. Юмористу сборник так понравился, что он решил "засыпать" Эйбела "Браво!"Аудитория комика послушалась. Под одним из последних постов The Weeknd россияне оставили сотни комментариев, цитируя "лозунг" Харламова. Некоторые пошли дальше и создали в комментариях "стену объявлений". Кто-то начал делиться рецептами, искать жилье и даже кальянные. Канадский музыкант на "спам" россиян пока не отреагировал. Ранее Гарик Харламов "нападал" на инстаграмы Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джареда Лето.

https://ria.ru/20190831/1558111274.html

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гарик харламов (игорь), шоу-бизнес, новости культуры, музыка, стиль жизни, the weeknd (эйбел тесфайе)