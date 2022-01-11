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Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Поргина сообщила новые подробности о состоянии Куравлева - РИА Новости, 11.01.2022
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Состояние артиста Леонида Куравлева остается без изменений, он находится под наблюдением врачей, сообщила актриса Людмила Поргина. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:51
2022-01-11T20:51
2022-01-11T20:51
культура
коммунарка (москва)
леонид куравлев
людмила поргина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Состояние артиста Леонида Куравлева остается без изменений, он находится под наблюдением врачей, сообщила актриса Людмила Поргина.Поргина также добавила, что общалась с сыном Куравлева. По его словам, точный диагноз актера не установлен.Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.В октябре Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.
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коммунарка (москва), леонид куравлев, людмила поргина
Поргина сообщила новые подробности о состоянии Куравлева
Актриса Поргина: Леониду Куравлеву не становится лучше
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Состояние артиста Леонида Куравлева остается без изменений, он находится под наблюдением врачей, сообщила актриса Людмила Поргина.
"Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи", — сказала артистка в комментарии "Вечерней Москве"
.
Поргина также добавила, что общалась с сыном Куравлева. По его словам, точный диагноз актера не установлен.
Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.
В октябре Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.