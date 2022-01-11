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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/artist-1767409265.html
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Поргина сообщила новые подробности о состоянии Куравлева - РИА Новости, 11.01.2022
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Состояние артиста Леонида Куравлева остается без изменений, он находится под наблюдением врачей, сообщила актриса Людмила Поргина. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:51
2022-01-11T20:51
культура
коммунарка (москва)
леонид куравлев
людмила поргина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Состояние артиста Леонида Куравлева остается без изменений, он находится под наблюдением врачей, сообщила актриса Людмила Поргина.Поргина также добавила, что общалась с сыном Куравлева. По его словам, точный диагноз актера не установлен.Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.В октябре Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.
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коммунарка (москва), леонид куравлев, людмила поргина
20:51 11.01.2022
 
Поргина сообщила новые подробности о состоянии Куравлева

Актриса Поргина: Леониду Куравлеву не становится лучше

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонид Куравлев
Актер Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Состояние артиста Леонида Куравлева остается без изменений, он находится под наблюдением врачей, сообщила актриса Людмила Поргина.
"Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи", — сказала артистка в комментарии "Вечерней Москве".
Поргина также добавила, что общалась с сыном Куравлева. По его словам, точный диагноз актера не установлен.
Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.
В октябре Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.
Борщов, Милославский, Завитушкин – яркие роли Леонида Куравлева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 10:15
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида КуравлеваНародный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.
 
КультураКоммунарка (Москва)Леонид КуравлевЛюдмила Поргина
 
 
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