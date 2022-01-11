https://ria.ru/20220111/armeniya-1767363339.html
Армения вводит новые ограничения из-за коронавируса
Армения вводит новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 11.01.2022
Армения вводит новые ограничения из-за коронавируса
В Армении с 22 января в ресторанах, отелях, музеях, театрах, концертных залах и других общественных местах для входа придется показывать справку о вакцинации... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:54
2022-01-11T17:54
2022-01-11T17:54
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Армении с 22 января в ресторанах, отелях, музеях, театрах, концертных залах и других общественных местах для входа придется показывать справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-тест на антиген сообщает "Арменпресс" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.Вакцинированные должны предоставить QR-код о прививке в цифровом или бумажном виде. Министерство сообщает, что требование не применяется в отношении детей, беременных и тех, кто имеет медотвод.Армения признает российские вакцины. Кроме того, доступ открыт для перенесших COVID-19, имеющих сертификат Объединенной электронной информационной системы здравоохранения (ARMED).Впрочем, в турфирмах утверждают, что на российских туристах нововведения не скажутся. Многие россияне отправляются в Армению уже вакцинированными, да и к ПЦР-тестам путешественники привыкли. Кроме того, аналогичные документы требуют и при въезде в страну.
https://ria.ru/20211214/armeniya-1763672571.html
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Армения вводит новые ограничения из-за коронавируса
В Армении вводятся новые ограничения для непривитых путешественников