Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211120/privivka-1759826235.html
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 20.11.2021
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"
Эксперты составили список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, которые привились от COVID-19 не "Спутником V", а другими... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T06:13
2021-11-20T06:13
туризм
путешествия
вакцинация
прививки
армения
венгрия
белоруссия
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758930908_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_592b28a917730a7d666f972784aaf50e.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, которые привились от COVID-19 не "Спутником V", а другими отечественными вакцинами — "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной", сообщает пресс-служба сервиса "Туту.ру".Без визы и загранпаспорта можно въехать в Армению. Не нужна виза и в Албанию, Северную Македонию и Черногорию. В Белоруссию свободно пускают по общегражданскому паспорту, если турист прибывает на поезде или самолете. Можно пересечь границу и на машине, однако потребуется уважительная причина — лечение или визит к тяжелобольным родственникам.А вот для въезда в Венгрию понадобится национальная виза или шенген. Подавать документы можно только с сертификатом о прохождении полного курса иммунизации. Уточняется, что от даты вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 суток и не более одного года.Если сертификата о вакцинации нет, можно рассмотреть государства, которые пускают россиян без прививок, говорят эксперты. Это, например, Абхазия, Южная Осетия, Доминикана и Мексика. В эти страны не требуется даже отрицательный результат ПЦР-теста.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
армения
венгрия
белоруссия
северная македония
албания
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758930908_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_fc3a40445070f62cfb33abdb138823fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
путешествия, вакцинация, прививки, армения, венгрия, белоруссия, северная македония, албания, черногория, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "ковивак"
06:13 20.11.2021
 
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"

Эксперты назвали страны, в которые открыт въезд привитым "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, которые привились от COVID-19 не "Спутником V", а другими отечественными вакцинами — "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной", сообщает пресс-служба сервиса "Туту.ру".
Без визы и загранпаспорта можно въехать в Армению. Не нужна виза и в Албанию, Северную Македонию и Черногорию. В Белоруссию свободно пускают по общегражданскому паспорту, если турист прибывает на поезде или самолете. Можно пересечь границу и на машине, однако потребуется уважительная причина — лечение или визит к тяжелобольным родственникам.
А вот для въезда в Венгрию понадобится национальная виза или шенген. Подавать документы можно только с сертификатом о прохождении полного курса иммунизации. Уточняется, что от даты вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 суток и не более одного года.
Если сертификата о вакцинации нет, можно рассмотреть государства, которые пускают россиян без прививок, говорят эксперты. Это, например, Абхазия, Южная Осетия, Доминикана и Мексика. В эти страны не требуется даже отрицательный результат ПЦР-теста.
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 08:00Туризм
В тур — с QR-кодом. Как теперь путешествовать по новым правилам
 
ТуризмПутешествияВакцинацияПрививкиАрменияВенгрияБелоруссияСеверная МакедонияАлбанияЧерногорияНовости - ТуризмтуристыТуту.руТуризмКоронавирус COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "КовиВак"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал
11:35WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
Лента новостейМолния
В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориалWSJ: Путин заставил Запад жить по своим правиламВ Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий Гаркалин