https://ria.ru/20211120/privivka-1759826235.html
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 20.11.2021
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"
Эксперты составили список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, которые привились от COVID-19 не "Спутником V", а другими... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T06:13
2021-11-20T06:13
2021-11-20T06:13
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вакцинация
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венгрия
белоруссия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, которые привились от COVID-19 не "Спутником V", а другими отечественными вакцинами — "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной", сообщает пресс-служба сервиса "Туту.ру".Без визы и загранпаспорта можно въехать в Армению. Не нужна виза и в Албанию, Северную Македонию и Черногорию. В Белоруссию свободно пускают по общегражданскому паспорту, если турист прибывает на поезде или самолете. Можно пересечь границу и на машине, однако потребуется уважительная причина — лечение или визит к тяжелобольным родственникам.А вот для въезда в Венгрию понадобится национальная виза или шенген. Подавать документы можно только с сертификатом о прохождении полного курса иммунизации. Уточняется, что от даты вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 суток и не более одного года.Если сертификата о вакцинации нет, можно рассмотреть государства, которые пускают россиян без прививок, говорят эксперты. Это, например, Абхазия, Южная Осетия, Доминикана и Мексика. В эти страны не требуется даже отрицательный результат ПЦР-теста.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
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путешествия, вакцинация, прививки, армения, венгрия, белоруссия, северная македония, албания, черногория, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "ковивак"
Названы страны, в которые пускают привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"
Эксперты назвали страны, в которые открыт въезд привитым "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, которые привились от COVID-19 не "Спутником V", а другими отечественными вакцинами — "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной", сообщает пресс-служба сервиса "Туту.ру".
Без визы и загранпаспорта можно въехать в Армению. Не нужна виза и в Албанию, Северную Македонию и Черногорию. В Белоруссию свободно пускают по общегражданскому паспорту, если турист прибывает на поезде или самолете. Можно пересечь границу и на машине, однако потребуется уважительная причина — лечение или визит к тяжелобольным родственникам.
А вот для въезда в Венгрию понадобится национальная виза или шенген. Подавать документы можно только с сертификатом о прохождении полного курса иммунизации. Уточняется, что от даты вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 суток и не более одного года.
Если сертификата о вакцинации нет, можно рассмотреть государства, которые пускают россиян без прививок, говорят эксперты. Это, например, Абхазия, Южная Осетия, Доминикана и Мексика. В эти страны не требуется даже отрицательный результат ПЦР-теста.