https://ria.ru/20220111/arest-1767362587.html
Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест
Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест - РИА Новости, 11.01.2022
Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обжаловал арест по обвинению в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:30
2022-01-11T16:30
2022-01-11T16:30
происшествия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обжаловал арест по обвинению в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата еще не назначена.Срок ареста установлен до 21 февраля.Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, москва
Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест
Ректор КФУ Гафуров обжаловал арест по обвинению в подстрекательстве к убийству
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ
) Ильшат Гафуров обжаловал арест по обвинению в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы
.
"В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата еще не назначена.
Срок ареста установлен до 21 февраля.
Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.
Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.