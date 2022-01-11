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Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест

Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест - РИА Новости, 11.01.2022

Ректор КФУ Гафуров обжаловал свой арест

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обжаловал арест по обвинению в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:30

2022-01-11T16:30

2022-01-11T16:30

происшествия

казанский (приволжский) федеральный университет

москва

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обжаловал арест по обвинению в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата еще не назначена.Срок ареста установлен до 21 февраля.Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, москва