https://ria.ru/20220111/appetit-1767252150.html
"Омикрон" и не только: почему во время болезни пропадает аппетит
Врач рассказала, нужно ли заставлять себя есть во время болезни - РИА Новости, 11.01.2022
"Омикрон" и не только: почему во время болезни пропадает аппетит
Пациенты с COVID-19, в том числе вызванным омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Как связаны заболевание и потеря... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:15
2022-01-11T02:15
2022-01-11T03:11
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коронавирус covid-19
елена игнатикова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пациенты с COVID-19, в том числе вызванным омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Как связаны заболевание и потеря аппетита, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.При любом инфекционном заболевании, протекающем с повышением температуры тела, у человека может пропадать интерес к еде, отметила она. В данном случае на аппетит влияют не какие-то особые свойства штамма коронавируса "омикрон", а общее состояние организма, считает врач.В то же время для борьбы с болезнью требуются большие затраты энергии, продолжила она."Воспаление — это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ, иначе организм будет хуже справляться с инфекцией", — сказала врач.По ее словам, в те периоды, когда пациент чувствует себя немного лучше, ему необходимо принимать пищу, даже если нет аппетита.Кроме того, организм, сопротивляющийся инфекции, нуждается в большом количестве воды, добавила врач. Если больной будет употреблять много жидкости, это поможет ему избавиться от токсинов и снизить температуру тела.Если снижение аппетита сопровождается некоторыми другими симптомами, такими как снижение веса, горечь во рту, боли в животе, оно может быть связано не с вирусной инфекцией, а с заболеванием нервной системы или желудочно-кишечного тракта, предупредила Игнатикова."На фоне отсутствия аппетита могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса. Это все требует обращения к врачу", — подчеркнула она.
https://ria.ru/20211201/eda-1761564373.html
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общество, еда, россия, коронавирус covid-19, елена игнатикова
02:15 11.01.2022 (обновлено: 03:11 11.01.2022)
Врач рассказала, нужно ли заставлять себя есть во время болезни
Врач Игнатикова: пациенты с COVID-19 часто жалуются на отсутствие интереса к пище
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Пациенты с COVID-19, в том числе вызванным омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Как связаны заболевание и потеря аппетита, объяснила в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
При любом инфекционном заболевании, протекающем с повышением температуры тела, у человека может пропадать интерес к еде
, отметила она. В данном случае на аппетит влияют не какие-то особые свойства штамма коронавируса "омикрон", а общее состояние организма, считает врач.
"Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией", — пояснила Игнатикова.
В то же время для борьбы с болезнью требуются большие затраты энергии, продолжила она.
"Воспаление — это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ, иначе организм будет хуже справляться с инфекцией", — сказала врач.
По ее словам, в те периоды, когда пациент чувствует себя немного лучше, ему необходимо принимать пищу, даже если нет аппетита.
"Это могут быть небольшие порции легкого питания: бульон, молочные напитки, которые легко усваиваются, куриное яйцо, паровые омлеты. Что-то максимально легкое и питательное", — уточнила Игнатикова.
Кроме того, организм, сопротивляющийся инфекции, нуждается в большом количестве воды, добавила врач. Если больной будет употреблять много жидкости, это поможет ему избавиться от токсинов и снизить температуру тела.
Если снижение аппетита сопровождается некоторыми другими симптомами, такими как снижение веса, горечь во рту, боли в животе, оно может быть связано не с вирусной инфекцией, а с заболеванием нервной системы или желудочно-кишечного тракта, предупредила Игнатикова.
"На фоне отсутствия аппетита могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса. Это все требует обращения к врачу", — подчеркнула она.