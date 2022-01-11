https://ria.ru/20220111/appetit-1767252150.html

"Омикрон" и не только: почему во время болезни пропадает аппетит

Врач рассказала, нужно ли заставлять себя есть во время болезни - РИА Новости, 11.01.2022

"Омикрон" и не только: почему во время болезни пропадает аппетит

Пациенты с COVID-19, в том числе вызванным омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Как связаны заболевание и потеря... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:15

2022-01-11T02:15

2022-01-11T03:11

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пациенты с COVID-19, в том числе вызванным омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Как связаны заболевание и потеря аппетита, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.При любом инфекционном заболевании, протекающем с повышением температуры тела, у человека может пропадать интерес к еде, отметила она. В данном случае на аппетит влияют не какие-то особые свойства штамма коронавируса "омикрон", а общее состояние организма, считает врач.В то же время для борьбы с болезнью требуются большие затраты энергии, продолжила она."Воспаление — это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ, иначе организм будет хуже справляться с инфекцией", — сказала врач.По ее словам, в те периоды, когда пациент чувствует себя немного лучше, ему необходимо принимать пищу, даже если нет аппетита.Кроме того, организм, сопротивляющийся инфекции, нуждается в большом количестве воды, добавила врач. Если больной будет употреблять много жидкости, это поможет ему избавиться от токсинов и снизить температуру тела.Если снижение аппетита сопровождается некоторыми другими симптомами, такими как снижение веса, горечь во рту, боли в животе, оно может быть связано не с вирусной инфекцией, а с заболеванием нервной системы или желудочно-кишечного тракта, предупредила Игнатикова."На фоне отсутствия аппетита могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса. Это все требует обращения к врачу", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20211201/eda-1761564373.html

https://rsport.ria.ru/20211120/covid-1759901529.html

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общество, еда, россия, коронавирус covid-19, елена игнатикова